TOP OPOSICIONES

Preparar unas oposiciones no es una tarea sencilla. Para la mayoría de los valientes que se atreven a hacerlo es toda una aventura. Por eso es fundamental alimentar la motivación, desde el mismo momento en que nace la idea de presentarse a los exámenes.

Las ventajas de obtener una plaza de funcionario son muchas y bien conocidas: la seguridad de tener un trabajo estable en la administración pública (ayuntamientos, diputaciones, administraciones del Estado, etc.), un sueldo fijo, cosas que a día de hoy no son sencillas de encontrar en otros puestos. Además de la posibilidad de una excedencia, los horarios y las posibilidades de seguir mejorando la formación y ascendiendo en la administración.

Por suerte, hoy en día este es un camino que puedes recorrer acompañado. Hay multitud de centros dedicados a la formación para oposiciones, en los que podrán ayudarte a preparar el temario, proporcionarte materiales y darte ánimos cuando tu motivación decaiga.

Con esto en mente hemos preparado esta guía, en la que presentamos los mejores centros y profesionales para prepararse de cara a las pruebas de cada oposición.

Para empezar, queremos presentar DEPOL, un centro de formación dedicado a las oposiciones para Policía Nacional.

DEPOL

¿Por qué nace DEPOL?

DEPOL es una academia que prepara las oposiciones de ingreso y promoción en la Policía Nacional. La academia comparte el objetivo de los opositores, conseguir el APTO a través del compromiso de sus docentes y de una formación de calidad que trasmite los propios valores policiales.

DEPOL ofrece una formación completa en ambas modalidades, presencial y online.

Depol se adapta a las necesidades de los opositores, diferente horarios, niveles e intensidad. Desde nuestros inicios hemos trabajado por innovar y ofrecer contenido y herramientas que faciliten el estudio de los opositores. Este año, debido al triste escenario sanitario, hemos doblado nuestros esfuerzos para seguir ofreciendo la formación de calidad que nos identifica, y no solo no hemos parado nuestra actividad, sino que hemos respondido de forma rápida convirtiendo la casa de cada DEPOLER en la mejor aula. Gracias a la entrega y profesionalidad de nuestro equipo docente se ha garantizado la continuación de sus estudios y su formación a más de 5 500 usuarios.

DEPOL está cerca del opositor

El equipo humano que conforma DEPOL está altamente cualificado y comprometido con la formación de cada opositor, está compuesto por miembros de la Policía en activo y docentes con gran experiencia en la formación y en oposiciones.

Opositar es un reto que requiere de constancia, motivación y esfuerzo, nuestro equipo guía y acompaña a los opositores hasta convertirse en miembros de la Policía Nacional.

https://de-pol.es/ Telf: 618 177 825 / info@depol.es - MADRID Telf: 620 270 453 / info@de-pol-avila.es - ÁVILA Telf: 911 095 755 / info@depol.es - MÁLAGA Telf: 615 102 488 / sur@de-pol.es - ALGECIRAS

IG - @academiadepol FB - Academia DEPOL TW - @DePolAcademia

Hablamos con Manuel Carazo, Director y fundador de la academia OposicionesCaminos.com.

OPOSICIONESCAMINOS.COM

OposicionesCaminos.com cuenta con más de 15 años de experiencia en la preparación de oposiciones a los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas tanto del Estado como de la Junta de Andalucía.

Iniciarse en el camino de las oposiciones es complejo. Si el gran esfuerzo necesario para llegar a la meta no es adecuadamente orientado y canalizado puede no conducir a nada. Por ello la figura del preparador es fundamental, y hace que la labor de Manuel sea de vital importancia para los opositores. Él mismo lidera un equipo profesional (entre ellos el No 1 ICCP del Estado de la última convocatoria), que consigue guiar a los opositores hacia el indudable éxito que representa aprobar unas oposiciones como la que nos ocupan, de gran nivel, obteniendo excelentes resultados cada convocatoria.

Su academia cuenta con un proceso de preparación integral, que abarca todas las fases y exámenes de cada oposición: Test, Exámenes orales, Supuestos prácticos e incluso la preparación de la prueba de idioma inglés (con profesores nativos), cuyo peso en las oposiciones del Estado ha crecido en los últimos años.

El proceso se desarrolla a través de un innovador sistema de clases por Webinar, que permite la preparación telemática, muy conveniente en cualquier momento, más aun teniendo en cuenta la actual situación de pandemia, y que se apoya además en otras herramientas digitales como las aplicaciones móviles y los foros.

https://oposicionescaminos.com/ info@oposicionescaminos.com Telf: 646199391

Presentamos también Éxito Oposiciones y sus algoritmos inteligentes, que se adaptan a cada alumno para un mejor resultado.

ÉXITO OPOSICIONES

Éxito Oposiciones es un operador flexible de formación especializado en oposiciones a la Administración Pública. Aportamos servicios de cursos, libros y clases a nuestros alumnos apoyados en la tecnología y la Inteligencia artificial. El éxito de nuestra plataforma reside en la utilización de algoritmos inteligentes que se adaptan a tu forma de aprender y optimizan tu tasa de aprovechamiento al 100%:

Sistema algorítmico SIDD : permite repartir el tiempo diario de estudio en función de tus resultados.

Metodología de algoritmos SAAM : permite planificar las tareas y reforzar el conocimiento ya que el estudio es más dinámico: comentarios críticos, esquemas, resúmenes...

Microlearning y tutorización: acceso a cientos de videos explicativos de corta duración que te permiten aprender aprovechando al máximo tu tiempo de estudio.

Nuestros principales rasgos diferenciadores son:

Tecnología : Utilizamos la tecnología para ofrecer unos contenidos actualizados y personalizados, a la medida de cada alumno.

Omnicanalidad : Puedes contratar nuestros cursos y desarrollarlos el formato on line en tu ordenador, y también en tu móvil, con nuestros libros y en nuestras sucursales. También puedes dar clases particulares por videoconferencia o en tu domicilio. Lo principal para nosotros es el alumno.

Flexibilidad : Puedes realizar los cursos cuando quieras. Nuestra plataforma te permite conectarte cuando mejor te convenga, y puedes contratar clases particulares por Videoconferencia, a domicilio y en nuestras sucursales bajo demanda.

Precio: Somos la opción de mejor relación calidad precio gracias a la tecnología.

www.exitooposiciones.com j.delvalle@exitooposiciones.com.

Telf: 638747583



Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de FPtotal, preparadores de oposicionres con un método integral.

FPTOTAL

¿Cuál es vuestro origen?

FPtotal nació como un banco de recursos para profesionalizar la preparación de oposiciones de educación. Su principal baza es la experiencia reciente como opositores de profesores funcionarios, quienes creen que hay una forma más eficiente y adecuada de preparación que la que ofrece el mercado.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Formación 100% online, temarios actualizados y adaptados a la duración del examen, casos prácticos seleccionados, programación específica de cada CCAA y la figura del tutor permanente, que acompaña durante todo el proceso y asesora sobre cualquier cuestión.



Cuéntanos cómo son las personas que suelen recurrir a vosotros.

No hay un perfil concreto, desde recién titulados a personas con experiencia docente. El denominador común es la necesidad de un material de calidad y escasez de tiempo.

¿Qué es lo que os diferencia de otras academias del sector?

Preparación integral: incluimos adicionalmente novedades como asesoramiento sobre planificación y técnicas de memorización, MIR docente, exámenes de convocatorias anteriores, etc.

Transparencia. El tutor de la especialidad explica la dureza y los detalles de la preparación para que realidad y expectativas sean lo mismo.

Estrategia. Con nuestra metodología nada se hace porque sí, todo tiene un objetivo: ahorrar tiempo en unas pruebas para poder dedicárselo a la prueba que determina el éxito: el práctico.

Eficacia. Hacemos todo el “trabajo previo” para que el opositor pueda dedicarse a lo más importante: estudiar.

Anticipación. Empezamos la preparación antes que nadie, para maximizar el tiempo y el éxito.

www.fptotal.com fp@fptotal.com Telf: 698 94 69 93

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de Startlaj, la academia del preparador Alejandro Asensio, referencia nacional en su sector.

STARTLAJ

¿Cuál es vuestro origen? Cuéntanos un poco los valores que defendéis.

Este septiembre celebramos nuestro primer aniversario. Nacemos con la vocación de revolucionar el mundo de las oposiciones de justicia con nuevas fórmulas de estudio poniendo el acento en la motivación.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Preparamos Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpos Generales de Justicia: Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. Este 1 de septiembre comienzan los nuevos cursos.

Cuéntanos cómo son las personas que suelen recurrir a vosotros.

El opositor a LAJ es licenciado en Derecho con una edad entre 24 a 30 años y el de Cuerpos Generales entre 21 a 58 años sin necesidad de dicho título universitario.

¿Qué es lo que hace que os hayáis convertido en una referencia dentro del sector?

Sin duda, nuestro preparador Alejandro Asensio ha sido clave para ello porque es una referencia a nivel nacional con una mención especial en el año 2019 al mérito en formación por la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidadesy sus ya famosas técnicas de estudio: (hashtags y figuras geométricas, entre otras).

Muy pronto, publicaremos su nuevo libro analizando éstas y la clave del éxito para conseguir tu plaza: #Aporelexamenperfecto. Además, hemos convertido el online en una preparación cercana y divertida con nuestros profesores. Nuestras clases son una referencia en el mundo de la preparación online a nivel nacional.

www.startlaj.com startlaj@gmail.com Telf/Whatsapp: 680 95 88 35

En FASE Oposiciones tienen un amplio abanico de formaciones exclusivas, para oposiciones y psicotécnicos.

FASE OPOSICIONES

FASE Oposiciones lleva en el sector de la formación para oposiciones nada menos que 25 años. Hace tres años deciden aunar experiencias iniciando una nueva aventura para poder dar a sus alumnos una formación más acorde a la era digital, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Así nace FASE Oposiciones y Psicoferonline.

La primera modalidad, más convencional e idónea para el alumno más tradicional que prefiere una formación presencial.

Y Psicoferonline, se adapta perfectamente para aquellos alumnos digitales, con clases por videoconferencia, aula virtual, exámenes y simulacros online, generadores de test... sin dejar de lado la atención personalizada y cercana al alumno.

Ofrecen formaciones exclusivas enfocadas a distintas oposiciones: desde Auxiliares y Administrativos de las distintas Administraciones Públicas (Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Cortes Generales); como Bomberos, Policía Municipal,.... y aquellos que quieren ser conductores y maquinistas de RENFE, EMT o METRO, entre otros.

Este amplio abanico de posibilidades brinda a los opositores un desarrollo profesional estable e incluso vocacional en muchos casos.

Su mejor tarjeta de presentación son las clases de psicotécnicos, con Fernando como uno de los mayores referentes en la enseñanza en el sector.

FASE Oposiciones destaca por su equipo profesional experto, así como por su trato cercano, honesto y personalizado, al estilo de una gran familia que es feliz con los logros de sus alumnos como si fuesen propios.

www.faseoposiciones.es/ faseoposiciones@faseoposiciones.es psicoferonline1@gmail.com Telf: 695 55 26 28

Para terminar queremos presentar Informa Oposita, un centro para formación de opositores especializado en Correos.

INFORMA OPOSITA

Informa Oposita lleva funcionando más de 25 años en el sector, avalados por una gran experiencia en el campo de las oposiciones, siendo especialistas exclusivamente en Correos para ofrecer a su alumnado excelencia y profesionalidad.

Afirman que las oportunidades que conlleva este puesto son de gran atractivo para el alumnado, muy similares a las de un funcionario. Además, las condiciones para presentarse resultan relativamente accesibles.

Tras la situación provocada por la pandemia del Covid 19, Informa Oposita ofrece dos modalidades de estudio personalizadas: online y la modalidad llamada online +

streaming, que incluye, además de temarios actualizados en el aula virtual, clase un día a la semana durante 4 horas con los profesores a través de su ordenador, tablet o móvil. Esta modalidad permite que los alumnos interactúen con la clase y con el profesor y se realiza a través de una plataforma específica para la formación.

Uno de los puntos fuertes es su temario, ya que además del temario oficial, elaboran uno complementario reestructurado, esquematizado, resumido, y sobre todo al día, ya que Correos suele hacer cambios esporádicos y repentinos.

Los alumnos de Informa Oposita buscan, sobre todo, estabilidad laboral por encima del sueldo. Desde Informa Oposita les brindan un trato profesional, flexible y cómodo, adaptado a sus necesidades particulares, permitiéndoles tener vida propia y compatibilizar sus estudios con el trabajo.

Su carácter cercano y familiar les convierte en la academia ideal para preparar la oposición de Correos con cariño y detalle. Integrados por una única sede, con un profesorado experto y dotado de antigüedad, trabajan con grupos reducidos para que el trato sea mucho más personal y productivo, llegando a forjar incluso grandes amistades.

Muestra de su carácter humano y afable son los precios formativos, muy razonables y adaptados al cliente, ofreciéndole la posibilidad de pagar a plazos y sin intereses.

www.informaoposita.com info@informaoposita.com Fuencarral 101, 1a Planta 7T – 28004 - Madrid