¿Qué necesitas saber a la hora de elegir un curso de inglés online?

En los últimos meses no han sido pocas las personas que se han lanzado de cabeza a hacer un curso de inglés online. Lógico por otra parte. En primer lugar, porque el idioma inglés se demanda ya en un 90% de las ofertas de empleo en las que se solicita alguna lengua. Por otro lado, el aprendizaje de idiomas es uno de los que más se prestan a realizarse de forma online. Al fin y al cabo, el temario está ahí para que lo descargues y estudies; las tutorías se siguen realizando (sólo que de forma remota); e incluso es posible mantener clases conversacionales gracias a plataformas como Skype. Siempre y cuando las cosas se hagan bien, claro está.

No son pocas las academias que también se han lanzado a ofrecer clases de inglés online. Si ya antes había una gran variedad entre las que elegir, ahora otros muchos centros se han apuntado al aprendizaje online del inglés. Un simple vistazo a este listado de cursos de inglés online en Infoidiomas (un buscador que precisamente trata de reunir algunos de los mejores cursos de inglés online que actualmente se ofertan en el panorama nacional) da fe de ello.

Así que, entre tanta variedad de academias y cursos de inglés online es lógico hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál de ellos es el que más me conviene? ¿Cómo sé si ese centro es o no de fiar? ¿Qué he de tener en cuenta? Son estas dudas las que nos han llevado a escribir el presente artículo.

Lo primero de todo: ¿qué buscas en un curso de inglés online? O dicho de otro modo: ¿cuál es tu objetivo? «Pues aprender inglés, claro». Pues no, no es tan claro.

¿Estás aprendiendo este idioma desde cero? ¿Simplemente quieres repasar los conocimientos de inglés que adquiriste en la escuela hace ya tiempo? ¿Quieres mejorar precisamente el nivel de inglés que alcanzaste en el colegio? ¿La gramática ya te la sabes pero fallas en el inglés oral? ¿Lo que pretendes es obtener algún certificado acreditativo?

Son preguntas que conviene que te hagas en un primer momento; pues de tus respuestas deberá depender en gran medida la academia y curso de inglés online que elijas.

Es decir, si tu intención es alcanzar un nivel de inglés B2, poco o ningún sentido tendrá que elijas un curso online genérico. Si quieres mejorar tu inglés oral, lo suyo es que elijas clases de inglés conversacionales online donde se enfatice este aspecto.

¿Obtendrás con ese curso de inglés online un título oficial? Mención aparte merece este objetivo en particular. Si tu intención es la de obtener un diploma que acredite el nivel conseguido, has de saber que etiquetas como «Principiante», «Intermedio» o «Avanzado» no tienen ninguna validez ni a nivel internacional ni profesional. Para ello es necesario que el curso online de inglés te proporcione un título el cual se rija por el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). O lo que es lo mismo: los consabidos niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Con todo, lo ideal sería que dicho curso de inglés online te diera acceso a examinarte a uno de los títulos oficiales de Cambridge Assessment English, British Counciil o IELTS. Los certificados con mayor y mejor reputación internacional y empresarial. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Si estás aprendiendo la lengua inglesa desde cero no te preocupes por este apartado. Como es lógico habrás de realizar un curso de inglés online el cual comience por lo más básico.

Sin embargo, si ya tienes ciertos conocimientos del idioma inglés, has de averiguar cuál es tu nivel actual. De nada sirve que realices un curso B1 si tu nivel actual es un B2. Por el contrario, tampoco de nada sirve que teniendo un nivel B1 te vayas de cabeza a por un curso C2. El batacazo podría ser considerable.

Has de elegir un curso de inglés acorde a tu nivel. Por eso mismo te aconsejamos huir de cursos de inglés online genéricos los cuales no estén destinados a nivel alguno: su temario suele estar incompleto, entremezcla conocimientos propios de distintos niveles, y satura al usuario con una información desmedida.

En el caso de que optes por un curso de inglés online mediante el cual mejorar tu inglés oral, lo más normal es que las clases se impartan por videoconferencia (u otras plataformas similares) para que los demás alumnos, el profesor y tú podáis conversar e ir practicando.

Pues bien, si en un curso de inglés presencial ya de por sí es importante que no haya muchos alumnos por clase, en cursos online todavía más. ¿El tamaño ideal de la clase? No más de 10 alumnos. ¿Cómo asegurarte de que dan un buen servicio de atención al alumno? Es indispensable contar con un buen profesor que guíe tus estudios, corrija tus errores y sepa dar respuesta a tus preguntas.

Todos estos consejos podrían resumirse en: antes de nada compara y vuelve a comparar .