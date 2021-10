Remedios Orrantia: “El reto es desarrollar un modelo educativo de vanguardia”

Desde hace unos años, varias fundaciones corporativas y empresas han puesto en marcha iniciativas y programas relacionados con la educación. Haz alianza Educación quiere ser una iniciativa complementaria para la administración pública.

¿Qué lleva a grandes organizaciones como las que forman HAZ a aliarse para un objetivo tan ambicioso como transformar la educación?

Desde hace años cada uno de nosotros hemos trabajado de manera independiente con miles de centros de enseñanza, profesores y alumnos de todo el país. Cuando nos veíamos en foros de educación e intercambiábamos opiniones, coincidíamos en la capacidad transformadora de nuestros programas y eso nos llevó a pensar que si nos uníamos podríamos multiplicar ese efecto transformador. Por eso, y como firmes defensores del valor de la colaboración, quisimos dar el paso de constituirnos como Alianza para seguir contribuyendo a mejorar nuestro sistema educativo.

El gran reto que tiene España en estos momentos y de eso estamos convencidos todos los miembros de HAZ es ser capaces de desarrollar un modelo educativo de vanguardia, que inspire y desarrolle a nuestros jóvenes hacia las competencias que hagan evolucionar nuestro entorno: su futuro, nuestro futuro. No hay mejor política económica que un modelo educativo robusto y ágil y ahí es donde queremos aportar nuestro pequeño granito de arena. Lo haremos a través de la colaboración, sin protagonismo ni debates sesgados por ideologías que quiten el foco de lo fundamental, dando un paso al frente para aportar desde la humildad de nuestras experiencias, pero también desde la determinación del bien común que supone para una sociedad tener ciudadanos formados para afrontar los retos del futuro, con conocimiento experto y con valores.

Mejorar el sistema educativo, el objetivo eterno

Sí, efectivamente, el objetivo eterno que parece que nunca conseguimos. Por ello hay que involucrarse más y desde la sociedad civil hacer aportaciones y apoyar a la Administración, fomentar esa colaboración pública privada que tan buenos resultados da cuando funciona de verdad.

Lo nuestro es también una colaboración entre grandes organizaciones, en ocasiones competidores, que quieren poner el foco en la importancia que la educación tiene a la hora de transformar la sociedad. Creemos en el talento de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes apostamos por su desarrollo y crecimiento que les permita convertirse en ciudadanos/profesionales con capacidad de aportar al desarrollo del país. Para ello hay que evolucionar el sistema educativo y en eso es en lo que estamos los miembros de HAZ.

Y, ¿de qué forma planea HAZ llevarlo a cabo?

Nosotros trabajamos en tres ejes principales. Por un lado, queremos fortalecer al docente, dotarle de recursos y herramientas para poder cubrir sus necesidades. Los maestros y profesores tienen el reto de educar a los ciudadanos del mañana, para afrontar retos que hoy ni siquiera podemos atisbar. Esto nos lleva al segundo eje, la formación de alumnos resilientes. No sabemos cómo será el futuro, pero sí que debemos estar preparados para cualquier circunstancia. Por eso debemos desarrollar destrezas y habilidades que ayuden a formar personas libres, críticas, capaces de distinguir lo veraz de lo falso, y con los conocimientos y habilidades que les ayuden a modular su vida y dirigir sus destinos de acuerdo a sus propios intereses y prioridades. Y para todo ello la herramienta imprescindible es la digitalización, nuestro tercer eje.

De hecho, llama bastante la atención el número de empresas tecnológicas que forman parte de HAZ, Alianza por la Educación

Bueno la verdad es que hay de todo dentro de HAZ. En la actualidad HAZ está formada por Fundación CEU San Pablo, Fundación La Caixa, Fundación Endesa, Google, ISDI, Fundación Mobile World Capital, Novartis, Teatro Real, Fundación Vodafone y Samsung. Hay efectivamente una buena representación de tecnológicas porque somos firmes defensores del poder de la digitalización de la educación, de la tecnología como un vehículo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también hay otros miembros que abren el abanico de la educación al arte, a la ciencia, a las humanidades. El desarrollo de la persona y por ende de la sociedad va más allá del desarrollo tecnológico. Es la combinación de la tecnología con otros conocimientos, habilidades y sobre todo valores los que marcará la diferencia. Y todos esos elementos son los que trabajamos los miembros de HAZ de modo coordinado, enriqueciéndonos mutuamente del expertise que cada uno tiene dentro de su entidad.

¿Es tal el poder transformador de la digitalización en la Educación? Frente a los escépticos, ¿cuáles son los beneficios?

Todos somos testigos del poder de la tecnología en nuestro día a día. Y creo que por eso mismo es clave hacer un uso responsable de ella y formar a las nuevas generaciones, que han nacido con ella integrada, a ser conscientes de todo el poder que tiene. En lo relativo a la educación, en HAZ ahora y en Fundación Vodafone desde hace años, vimos la urgencia de llevar a cabo la digitalización de la educación, lo cual no significa únicamente llenar de dispositivos tecnológicos los centros escolares. Nuestro modelo de digitalización incluye por supuesto tecnología, nuevos contenidos formativos y sobre todo nuevas formas de aprender, nuevas metodologías de aprendizaje.

Para ello no solo hay que formar a los alumnos sino también formar a los que forman. Ellos son los colaboradores fundamentales y necesarios. Deben entender el uso de la tecnología para que les permita crear de forma activa, entender y resolver problemas de nuestro entorno. Desde este entendimiento serán capaces de integrar de manera transversal en todos los ámbitos de la enseñanza la tecnología. Verán oportunidades de dinamizar su oficio de educadores hasta nuevos desafíos como nunca antes se habían imaginado,

Para ello es fundamental que la tecnología llegue a todos, la brecha digital, tanto física, ya que no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, como competencial, los conocimientos no se imparten por igual a todos los alumnos, es una realidad. Reducir esta brecha es otra de las prioridades de HAZ porque la digitalización de la educación debe ser una herramienta de corrección de desigualdades, no de amplificación de las mismas.