Aprender tecnología programando: así es 42

Andar se aprende caminando y, a programar, programando. El planteamiento de 42, el proyecto de formación, de carácter gratuito, presencial y práctico, puesto en marcha hace cinco años por Fundación Telefónica, se basa en un método de aprendizaje sin la presencia de profesores, ni horarios, ni clases magistrales, ni libros, sino en la colaboración entre iguales para dar solución a los desafíos a los que se enfrentan. Una metodología que, además de fomentar el trabajo en equipo, se realiza a través de la gamificación (es decir, aprender jugando) con la que los estudiantes adquieren competencias digitales y habilidades transversales. Además, no se requiere tener ningún tipo de conocimiento técnico previo para poder aprender en 42 Fundación Telefónica.

Falta talento digital

Actualmente la formación en tecnología es muy importante, tanto para los jóvenes como para los profesionales, puesto que, tal y como pone de relieve un informe de la patronal DigitalES, las vacantes no cubiertas en el sector tecnológico se habían multiplicado por diez en España entre 2019 y 2022, superando las 100.000, especialmente en áreas como desarrollo de software (41.000) o ciberseguridad (24.000). Además, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) calcula que el número de especialistas TIC en España debería aumentar en más de 1,39 millones para cumplir los objetivos de la Década Digital de la Comisión Europea.

42 se puso en marcha con el propósito de ofrecer una formación que permita a las personas ampliar sus posibilidades de empleo con un método de aprendizaje disruptivo, gratuito y eminentemente práctico con el que especializarse en los perfiles más buscados por los sectores productivos.

Tal y como señala el informe «The Future of Jobs 2023» del Foro Económico Mundial, tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, la Criptografía, la Computación Cuántica o el Machine Learning, entre otras, crearán muchos puestos de trabajo durante los próximos cinco años.

Actualmente, los campus de programación 42 Fundación Telefónica cuentan con alrededor de 2.300 estudiantes que están formándose, de manera gratuita, práctica y colaborativa en las competencias digitales y las habilidades transversales clave para afrontar los retos que la transformación digital provoque en la industria, la educación, la salud, la cultura o cualquier ámbito de la vida en general.

21 niveles

El itinerario formativo de los campus 42 consta de 21 niveles que, una vez superados, brindan a los estudiantes las competencias técnicas y habilidades humanas que demandan las empresas. En este punto, cabe señalar que, según el Mapa del Empleo de Fundación Telefónica (que ofrece información actualizada sobre la oferta laboral de perfiles digitales), solo de febrero a mayo de 2024 se han publicado unas 60.000 vacantes, especialmente en campos como desarrollo de software, consultoría TIC y administración de sistemas.

Los 21 niveles se dividen en dos bloques: el primero compuesto por siete niveles centrados en la adquisición de conocimientos sobre lenguajes de programación como C o C++ que, una vez superados, ya aseguran un 100% de empleabilidad, según Fundación Telefónica. Mientras, los otros 14 están orientados a la especialización y permiten adquirir competencias digitales en función de los intereses de cada estudiante: desarrollo, big data, sistemas, cuántica, IoT, IA, ciberseguridad, etc.

42 Fundación Telefónica se puso en marcha con la apertura del primer campus, 42 Madrid, en 2019. Desde entonces, se han sumado 42 Urduliz (Bizkaia), impulsado por Fundación Telefónica y Diputación Foral de Bizkaia; 42 Barcelona, promovido por Fundación Telefónica, junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña y, por último, 42 Málaga, impulsado igualmente por Fundación Telefónica y el ayuntamiento de la ciudad mediterránea, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

Estos centros formativos se integran, a su vez, en una red internacional de 54 campus, repartidos en 31 países. Todos ellos se caracterizan por compartir un método de aprendizaje innovador y diferenciado del itinerario educativo tradicional. Algo que, según la organización, les permitió situarse, por tercer año consecutivo, en el TOP 10 de las universidades más innovadoras del mundo en 2023, según el ranking elaborado por WURI.

Reducir brechas

Este modelo de aprendizaje está abierto a todo tipo de personas mayores de 18 años sin necesidad de tener formación técnica previa. Para aprender en 42 Fundación Telefónica solo se requiere: acceder a la página web del campus que la persona elija, superar dos tests online y apuntarse al proceso de selección de 26 días presenciales en el campus seleccionado.

En ese proceso de selección, conocido como «piscina», los campus 42 reservan un 30% de las plazas específicamente para mujeres con el propósito de reducir la brecha de género y promover el talento femenino STEM. Además, con el objetivo de impulsar la presencia de chicas en 42 Fundación Telefónica se han puesto en marcha formaciones de solo cinco días en cada uno de los campus, las conocidas como «Piscine Discovery» que les permiten, con metodología 42, iniciarse en el ámbito de la ciberseguridad o la programación web. Este tipo de iniciativas, según los datos facilitados por Fundación, ha provocado que la presencia de mujeres estudiantes en los campus ronde el 23%. Esta cifra multiplica por dos la que tienen los grados o ciclos formativos superiores de informática, 13% y 10%, respectivamente, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En esta era de constante evolución tecnológica en la que se hace más necesaria que nunca la especialización profesional, 42 Fundación Telefónica ofrece a las personas la posibilidad de adquirir estos conocimientos tan necesarios en la actualidad.