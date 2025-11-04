Acceso

La Aemet alarma de fuertes rachas de viento y chubascos en estos lugares de Castilla y León

Cuatro provincias serán las más afectadas este miércoles

Javier Blanco
Valladolid Creada:
Última actualización:

El tiempo inestable vuelve a hacer acto de presencia este miércoles en Castilla y León. La temperatura ha ido bajando en los últimos días y vuelven las lluvias, que en las últimas horas no habían hecho acto de presencia.

Y es que la predicción para las próximas horas hablan de rachas de viento fuertes o muy fuertes, que pueden venir acompañadas por chubascos y tormentas.

¿Y en qué zonas de Castilla y León se espera esas condiciones adversas?

Pues en la Cordillera Cantábrica de León se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora a partir de las 15 horas y hasta las 18. En el norte de Palencia será a lo largo de toda la jornada, al igual que en Sanabria, aunque en este caso hasta las doce de la mañana. Y en el Condado de Treviño, se esperan rachas de 70 kilómetros por hora durante todo el día.

La predicción de la Aemet, habla de "cielos nubosos a intervalos nubosos, con precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, que se extenderán de oeste a este". Pueden ser persistentes en puntos de montaña del oeste y no se descarta que puedan ir acompañadas de tormentas, más probables cuánto más al sur.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, localmente en ligero descenso en el suroeste, y máximas sin cambios o en ligero descenso, localmente en ligero ascenso en el norte.

Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes:

  • Ávila:6/16
  • Burgos:8/19
  • León:6/16
  • Palencia:8/21
  • Salamanca:8/19
  • Segovia:9/18
  • Soria:6/16
  • Valladolid:9/20
  • Zamora:9/19

