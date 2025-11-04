El tiempo
La Aemet alarma de fuertes rachas de viento y chubascos en estos lugares de Castilla y León
Cuatro provincias serán las más afectadas este miércoles
El tiempo inestable vuelve a hacer acto de presencia este miércoles en Castilla y León. La temperatura ha ido bajando en los últimos días y vuelven las lluvias, que en las últimas horas no habían hecho acto de presencia.
Y es que la predicción para las próximas horas hablan de rachas de viento fuertes o muy fuertes, que pueden venir acompañadas por chubascos y tormentas.
¿Y en qué zonas de Castilla y León se espera esas condiciones adversas?
Pues en la Cordillera Cantábrica de León se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora a partir de las 15 horas y hasta las 18. En el norte de Palencia será a lo largo de toda la jornada, al igual que en Sanabria, aunque en este caso hasta las doce de la mañana. Y en el Condado de Treviño, se esperan rachas de 70 kilómetros por hora durante todo el día.
La predicción de la Aemet, habla de "cielos nubosos a intervalos nubosos, con precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, que se extenderán de oeste a este". Pueden ser persistentes en puntos de montaña del oeste y no se descarta que puedan ir acompañadas de tormentas, más probables cuánto más al sur.
Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, localmente en ligero descenso en el suroeste, y máximas sin cambios o en ligero descenso, localmente en ligero ascenso en el norte.
Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes:
- Ávila:6/16
- Burgos:8/19
- León:6/16
- Palencia:8/21
- Salamanca:8/19
- Segovia:9/18
- Soria:6/16
- Valladolid:9/20
- Zamora:9/19
✕
Accede a tu cuenta para comentar
La dimisión de Mazón