Los chubascos barren Madrid (con fecha de caducidad)

El otoño toma velocidad en la región. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en la Comunidad de Madrid temperaturas con pocos cambios, con mínimas por debajo de los 5 grados centígrados en algunos puntos, además de lluvias débiles y chubascos que afectarán al oeste a partir del final de la tarde.

El cielo estará despejado de madrugada aumentando rápido a nuboso o cubierto.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso ligero o moderado en la Sierra y sin cambios en el resto, mientras que las máximas irán en ligero ascenso salvo en la Sierra donde no se esperan cambios.

El viento soplará flojo variable con predominio de la componente suroeste durante las horas centrales.

Los termómetros oscilarán entre los 6ºC y los 21ºC en Madrid; los 4ºC y 21ºC en Alcalá de Henares; los 4ºC y los 23ºC en Aranjuez; los 8ºC y los 18ºC en Collado Villalba; los 6ºC y los 21ºC en Getafe y 6ºC y los 21ºC en Navalcarnero.

Las lluvias de este martes por la tarde serán más intensas mañana miércoles. Un día, el de mañana, y unas lluvias que tendrán descanso el jueves, aunque el viernes los chubascos volverán con fuerza. También el fin de semana.