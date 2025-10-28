AEMET anuncia la llegada de fuertes tormentas en estas zonas de Castilla y León

Las fuertes tormentas volverán a ser protagonistas en algunas zonas de Castilla y León este martes 28 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia la llegada de precipitaciones localmente fuertes al final del día en el extremo suroeste en la Comunidad.

También se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielo nuboso en el oeste y a intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones débiles, localmente fuertes, en el suroeste a partir de mediodía, ocasionalmente con tormenta, y que se irán extendiendo al resto del tercio oeste, y de forma más débil y dispersa al resto de la Región. Además aparecerán bancos de niebla matinales en valles del noreste de Castilla y León.

AEMET también anuncia la aparición de las primeras heladas débiles y dispersas en las zonas más elevadas del noroeste de la Comunidad, en el noreste. Además se espera viento variable tendiendo a predominar del sur y suroeste, flojo en general.

En cuanto a las temperaturas se espera que se produzca un ascenso, ligero en general, salvo las máximas en montaña que bajarán ligeramente. Las temperaturas mínimas en las ciudades de la Comunidad oscilarán entre los dos grados de Burgos, León y Palencia; los tres de Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora; los cuatro de Ávila; y los cinco grados de Segovia.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los 17 grados de León; los 18 de Ávila; los 19 de Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid; y los 20 grados de Salamanca, Soria y Zamora.