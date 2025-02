Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de un giro radical en el tiempo: estas serán las zonas afectadas

Hace unos días desde que Rey publicase su último vídeo, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Un giro radical en el tiempo

Esta vez sin refrán, como ya venía siendo habitual en los vídeos del aficionado a la meteorología, las cabañuelas de Jorge Rey han puesto en alerta a prácticamente todo el país ante un giro radical en el tiempo durante esta semana.

De esta manera, dadas las precipitaciones que el sábado inundaron prácticamente todo el territorio español, ayer, lunes 24 de febrero, llegó "otro frente" a España, que por la noche se hizo notar en León, Burgos o País Vasco.

Así, la jornada de hoy estará marcada, según las cabañuelas de Jorge Rey, por un nuevo frente lluvioso que previsiblemente afectará a diversos puntos de la mitad norte peninsular, como Galicia, toda la zona del Cantábrico, Burgos, Barcelona, el archipiélago balear o Teruel. Todo ello sumado a que el día de hoy será una jornada fría, según el aprendiz de meteorólogo.

No obstante, Jorge Rey ha pedido que la población no se confíe, ya que para el jueves se prevé que lleguen "más borrascas" que harán que desciendan aún más las temperaturas, motivo por el que se hablará "más de las lluvias y de as heladas que del sol y el calor".