El humo de los incendios en Canadá llega a España: ¿Por qué ocurre y qué riesgos implica?

El humo de los devastadores incendios de Canadá se ha desplazado hasta España y ha enturbiado nuestro nuestro cielo. Las altas concentraciones de partículas que atravesaron el Atlántico fueron visibles este martes en algunas zonas del norte y este de la Península, así como en Baleares. ¿Cómo ha podido llegar el humo hasta aquí? ¿Puede afectar a nuestra salud?

¿Cómo ha podido cruzar el Atlántico?

El climatólogo de Meteored Samuel Biener explica a Efe que "se trata de una situación dramática la de los fuegos en EEUU y Canadá; no estamos hablando de unos pocos focos, sino de cientos de incendios activos en los últimos días". Admite que es bastante "sorprendente" que el humo de esos fuegos llegue hasta Europa tras atravesar el Atlántico, aunque "no es una situación nueva", y de hecho, también se produjo a finales de junio de 2023.

El fenómeno se produce "cuando el humo se eleva hasta una cierta altitud y se encuentra con los vientos del oeste que dominan la circulación atmosférica en nuestras latitudes en capas medias y altas de la atmósfera", explica el climatólogo. "Si tenemos una circulación más o menos fuerte de los vientos del oeste a una determinada altura, finalmente se acaba transportando el humo desde norteamérica hasta el suroeste de Europa, que es lo que ha pasado estos días".

¿Ha empeorado la calidad del aire?

La buena noticia es que estas concentraciones de humo están en general en torno a 4.000/7.000 metros de altura. Esta ubicación tiene una ventaja para nosotros: no tiene un impacto importante en la calidad del aire que inhala la población. A veces lo que puede percibirse es un cierto olor a humo, pero "en principio no es peligroso para la población porque se mantiene en altura", aunque el cielo se ve turbio, similar a cuando hay calima. "Lo importante es que la calidad del aire en superficie apenas se ve afectada, por lo que no tiene un impacto importante en la calidad del aire que inhalamos", reitera el experto

Un filtro solar

Otros dato curioso es que el humo de los incendios de Canadá puede frenar las temperaturas diurnas. Biener explica que cuando ese humo llega a la península durante el día puede llegar a frenar unos grados las temperaturas máximas respecto a lo normal, al actuar como una especie de filtro solar.

¿Hasta cuándo persistirá el humo?

La previsión apunta a que en los próximos días seguiremos viendo cielo algo turbio en varias regiones españolas. Los vientos del oeste lo irán impulsando hacia la península y el humo podría alcanzar incluso en las próximas horas el archipiélago canario. "Sería curioso que se juntara con la calima" en Canarias, concluye el experto.