Predicción del tiempo para este fin de semana, 15 y 16 de junio en España: prepárate porque las tormentas no dan tregua

Para este fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de junio, la AEMET ha lanzado unas previsiones meteorológicas muy poco esperanzadoras. Es bastante probable que caigan tormentas localmente fuertes en bastas zonas de la Península.

Este fin de semana dejará al país dividido de manera muy injusta: mientras que en algunas zonas aumentará la temperatura y no estarán muy nubladas, en partes de España caerán tormentas fuertes y pasarán los días de descanso con el cielo cubierto y gris.

Pero no se desanime nadie, si por suerte se libran de trabajar estos días y tenían pensado hacer planes al aire libre ahora que empezaba a hacer mejor, quizá puedan agarrar cuatro cosas y pasar un pequeño puente en las provincias donde el tiempo les sonreirá este fin de semana.

Este mes de junio, que comenzó muy soleado y seco, durante la semana pasada dejó lluvias, tormentas e incluso nieve y granizo en algunas zonas de España. Sin embargo, cuando parecía que esta semana se estaba portando mejor, con temperaturas no muy elevadas y cielos más despejados, vuelven a invadir la Península las nubes grises y las tormentas localmente fuertes.

Para las próximas semanas se espera que el tiempo alterne entre el calor seco y las lluvias, hasta que llegue el día más largo del año, San Juan. Después, se prevé que el verano ya entre de pleno con mucho calor y cielos despejados.

Hace nada que sobrepasamos la barrea del "40 de mayo" y ya parecía que podríamos finalmente quitarnos el sayo, pero va a ser que aún no. Durante este junio, hay personas preocupadas porque no saben si quitar la ropa de frío del armario de una vez o no, y es que seguramente se tengan que esperar un poco más para retirar todas las prendas de abrigo. Por el momento, este fin de semana viene frío y húmedo, así que dejen alguna chaqueta a mano.

Aunque las temperaturas hayan estado subiendo, junio, traicionero, prepara un nuevo episodio de frío y precipitaciones para los próximos días. En menos de una semana ya entrará el verano de pleno, y se espera que venga fuertecito.

Tal y como reza el refrán de hoy sobre este mes: "Junio lluvioso, año copioso". Cerca estamos de llegar a mitad de año, así que esperemos que se dé mejor lo que viene de ahora en adelante hasta final de este.

Las tormentas no darán respiro el fin de semana a estas comunidades

En toda la Península se prevé la influencia de circulación atlántica, con un frente atravesando el territorio. Se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y, desplazándose de oeste a este, en el Cantábrico oriental, alto Ebro y Pirineo, con tendencia a ir a menos salvo algún chubasco disperso en zonas de montaña.

Durante todo el fin de semana este frente atlántico se aproximará al extremo norte peninsular, dejando cielos nuboso o cubiertos, con lluvias y chubascos.

En el tercio oriental, por otra parte, se mantendrá o reforzará la inestabilidad del cielo, con nubes medias y de evolución y con chubascos, que pueden darse ya en la primera mitad del día, especialmente en sierras del sudeste peninsular.

Se prevén más probables e intensos en montaña y es probable que vayan acompañados de tormenta en el tercio sudeste de la Península Ibérica, donde también pueden darse tormentas secas.

La semana de un nuevo DANA se inicia con chubascos y alertas por lluvias Kai Försterling Agencia EFE

Tanto en el este como en el nordeste peninsular puede que perdure la inestabilidad climática, con posibles precipitaciones dispersas. En las zonas del litoral oriental, además, ocasionalmente irán acompañadas de tormenta.

En el resto de la Península predominarán cielos poco nubosos o con nubes medias y altas. Queda así el país dividido entre algunas zonas que gozarán de un clima estable y caluroso, pero no mucho, y otros territorios donde castigarán la lluvia fuerte y los cielos grises.

Situación en las islas: Baleares y Canarias

En las Islas Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes medias y altas. Para el domingo se espera que persistan algo los restos de inestabilidad, pudiendo dejar un desarrollo de la nubosidad de evolución, que podría llegar a ir acompañada de algún chubasco.

En las Islas Canarias, por otra parte, se esperan intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil al final y poco nuboso al sur. Para el domingo, sin embargo, se esperan en Canarias intervalos de nubosidad baja en los nortes de las islas de mayor relieve, con probables precipitaciones débiles; mientras que en el resto del territorio los cielos serán poco nubosos.

Temperatura para el fin de semana: dos polos opuestos

Las temperaturas máximas aumentarán en zonas de la mitad sur del área mediterránea y Canarias, descendiendo en el resto, notablemente en áreas del alto Ebro y litorales valencianos. Aún así, ya entrado el domingo se espera que la tendencia de las máximas sea aumentar también en la mitad noroeste peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental, descendiendo en el arco mediterráneo y Baleares.

Las mínimas descenderán en la mitad noroeste peninsular y aumentarán en el sudeste y norte Cataluña. Pueden superar localmente los 34ºC en el entorno del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas, acabando el fin de semana, por suerte aumentarán también en el noroeste, aunque tenderán a descender en Andalucía y Alto Ebro, con predominio de los descensos en el resto del territorio.

Niebla y calima, siguen perdurando en algunas zonas

Al contrario de como se llevaba viendo en los últimos días, es probable que se den bancos de niebla matinales en montaña, especialmente en la mitad norte peninsular y en Cádiz, con posible calima en litorales del sudeste, Melilla y Baleares.

Durante el fin de semana, predominarán los vientos flojos o moderados de componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, valle del Ebro, Estrecho y Alborán.

En el área mediterránea oriental, por su parte, predominarán los vientos de componente este y en Canarias continuará el Alisio moderado. Se prevén intervalos de fuerte en Canarias, sin descartar el Estrecho y Alborán.

En el Levante y Baleares, en cambio, predominarán los vientos de norte y este, rolando a sur hacia el final de la jornada.

Consejos de la DGT para conducir con lluvia y tormentas

Si tienes planeado pasar el fin de semana fuera de casa o desplazarte largas distancias y vas a coger el coche, es recomendable seguir estos consejos de la DGT para evitar accidentes:

Adaptación de la velocidad: conducir sobre pavimento mojado puede reducir la adherencia de los neumáticos, aumentando el riesgo de "aquaplaning", especialmente con lluvias intensas.

Distancia adecuada: aumenta la distancia entre tu vehículo y el que tienes delante, ya que necesitarás más espacio para frenar y reaccionar en pavimento mojado.

Frenado suave: evita frenazos bruscos. Frena de manera suave y gradual para evitar la pérdida de tracción.

Evitar charcos: si es posible, evita conducir a través de charcos profundos o áreas con agua estancada en la carretera, ya que el agua acumulada puede ser más profunda de lo que parece y causar problemas en el motor o el sistema eléctrico.

Marcas viales: las marcas viales pueden volverse resbaladizas cuando están mojadas. Reduce la velocidad al cruzar estas áreas.

Huellas de otros vehículos: sigue las huellas dejadas por los vehículos que te preceden para obtener mejor tracción.

Evitar distracciones: minimiza cualquier distracción al conducir bajo la lluvia, como el uso del teléfono móvil o ajustes en el sistema de entretenimiento.