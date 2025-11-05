Sección patrocinada por
El tiempo
Tiempo & Radar, la web que muestra pronósticos y datos meteorológicos en directo
En un contexto marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles, Tiempo & Radar se consolida como una de las herramientas digitales más útiles para conocer el estado del tiempo en España y el resto del mundo. La plataforma, disponible en versión web y aplicación móvil, ofrece pronósticos detallados, mapas interactivos y un radar meteorológico en tiempo real.
Radar en vivo para anticiparse al tiempo
Con una interfaz clara y de fácil uso, Tiempo & Radar permite a los usuarios visualizar de manera instantánea la evolución de lluvias, tormentas y frentes atmosféricos. Su radar en directo, uno de sus principales atractivos, muestra de forma animada el desplazamiento de precipitaciones y nubes, facilitando la planificación diaria y anticipando posibles situaciones de riesgo por condiciones severas.
Además, incluye alertas personalizadas por fenómenos adversos, previsión por horas y hasta 14 días, datos sobre calidad del aire y niveles de polen, así como información específica para deportes de invierno y zonas de montaña.
Información y divulgación meteorológica
La plataforma también incorpora un apartado de noticias meteorológicas, donde un equipo especializado analiza eventos climáticos y ofrece contenido divulgativo sobre el tiempo y la naturaleza.
Tiempo & Radar se posiciona así como una herramienta imprescindible para profesionales, excursionistas, deportistas, y cualquier persona que desee mantenerse informada sobre la situación meteorológica en su área.
