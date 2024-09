El tiempo da un respiro: la AEMET anuncia una aumento de temperaturas en España

Después de unos días de temperaturas otoñales, marcados por la llegada de una masa de aire "muy frío" para la época, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso en el que anuncia un aumento de las temperaturas, tanto mínimas como máximas, prácticamente en toda España.

De esta manera, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destaca hoy como fenómenos significativos el predominio de vientos del Levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho, principalmente, abandonando así la tendencia en los últimos días de anunciar un descenso de temperaturas.

En cuanto a la nubosidad, la AEMET vaticina que habrá una situación climatológica estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, remarca que podrá darse nubosidad baja durante las primeras horas del día, aunque con tendencia a levantar, en el área del Estrecho, área cantábrica, alto Ebro, Baleares y norte de Canarias. Además, no se descarta alguna precipitación débil aislada en el Estrecho o en el norte de Baleares.

De esta manera, será probable poder ver episodios de nieblas matinales dispersas en el noroeste y alto Ebro, todo ello sin descartarlas en puntos del área mediterránea y del sureste. Por su parte, la AEMET tampoco descarta calimas altas en el este de Canarias, sur de Andalucía y Alborán.

Un aumento generalizado de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso anunciando lo que todos los españoles esperan: un aumento de temperaturas. De esta manera, las máximas aumentarán de forma casi generalizada, más acusadamente en interiores de la Península y en Baleares, con descensos en el Cantábrico oriental y en Canarias, al mismo tiempo que las mínimas también lo harán en la mitad norte peninsular, descendiendo en el tercio sur y Canarias. No obstante, se esperan heladas "débiles y dispersas" en el Pirinéo e Ibérica.

De esta manera, capitales de provincia como León, Palencia, Burgos, Oviedo o Logroño, que ayer apenas alcanzaban los 5º C de mínima, y los 25º C de máxima, hoy, con el ascenso de los mercurios, marcarán máximas que oscilarán entre los 25º C y los 30º C.

Fuertes rachas de viento

Se prevé que sople un alisio flojo o moderado en Canarias, mientras que se espera que predominen los vientos de componentes norte y este en la Península y Baleares. Así, la AEMET espera que haya cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán y Menorca y de nordeste en el litoral noroeste de Galicia, siendo flojos en interior y moderados en litorales y medio Ebro, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y rachas "muy fuertes".