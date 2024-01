Marta Lois: la politóloga de confianza de Yolanda Díaz

Si algo caracteriza la vida de Marta Lois (Vigo, 1969) es la política. Un mundo del que ya formaba parte antes de dar el salto a la corriente de la opinión pública nacional. Porque la de Lois es una carrera de fondo que se inicia en el mundo académico, donde era doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad de Santiago (USC) antes de ser todo lo demás en un periplo, por ahora, de diez años que van de la Compostela que gobernaron las Mareas a la Sumar de su mentora, Yolanda Díaz.

En la Universidad de Santiago, Marta Lois desarrolla una intensa actividad profesional que conjuga con la vertiente investigadora, hasta el punto de ser coautora de nueve libros. El más reciente, ‘Género y política: nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista’.

‘Ciencias políticas con perspectiva de género’, o la traducción para varias editoriales del clásico de Mary Wollstonecraft, ‘Vindicación de los derechos de la mujer’, forman parte de una biblioteca que deja entrever la forma de ver el mundo de una de las personas de confianza de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Una intimidad y disposición que la ha conducido a cerrar aquel círculo que comenzara en Santiago en 2015, cuando Compostela Abierta, la versión santiaguesa de las mareas que subieron sin previo aviso en esa época, se situó como la primera fuerza política en las municipales, alcanzando un gobierno encabezado por Martiño Noriega del que Lois fue concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo.

El mismo Noriega que años después renunciaría a encabezar la lista de Sumar para estas autonómicas. Un ‘no’ que obligó a Díaz a rebuscar en el baúl de la confianza de donde no tuvo más remedio que sacarse la carta de Lois, a quien hacía medio año había nombrado portavoz de Sumar en el Congreso.

Pero Lois es una persona de partido, ligada a Sumar desde su fundación cuando fue elegida presidenta de la asociación ciudadana, y no supo o no quiso decir que no. O simplemente le apetecía volver a esa tierra natal en la que aprendió, primero, y desarrolló, después, su pasión por la política.

Concejala en Santiago

Durante sus cuatro años como concejala, la actual candidata de Sumar apostó de modo decidido por la creación de espacios públicos seguros para las mujeres, y se mostró partidaria del establecimiento de una tasa turística en la capital gallega.

Sea como fuere, aquella Compostela Abierta no sólo no revalidó la alcaldía, sino que descendió al tercer lugar en las municipales de 2019. Un resultado que precipitó la salida de Martiño Noriega y que dejó a Lois en la oposición hasta que en 2022. Entonces, Yolanda Díaz recurrió a ella para buscar su consolidación como alternativa política nacional en el marco de la izquierda federal.

De este modo, y sin saberlo todavía, Lois seguía cerrando el círculo que concluiría año y medio después con su designación como candidata a la Presidencia de la Xunta. Antes, en 2023, Díaz la situaba como presidenta de Sumar, siendo elegida por la formación para ir como número por A Coruña en las generales de julio.

En esos comicios logró uno de los ocho escaños que estaban en juego en la provincia; objetivo que ahora aspira a repetir, de vuelta a casa tras el breve periplo madrileño, en un escenario más difícil todavía: el de una Galicia que acude a las urnas para decidir entre uno o entre varios.

Hace casi una década, los santiagueses eligieron a esos varios, si bien entonces fueron capaces de confluir en la marea ciudadana de Compostela Abierta. Algo que ahora no sucede tras la ruptura del pacto con Podemos, primero en Madrid, luego en Galicia. Un panorama complejo en el que Lois, pese a todo, no podía decir que no. No, al menos, a Yolanda Díaz, a su mentora y persona de confianza.