Entrevistas 12M: del respeto de unos a los prejuicios de otros

Los medios de comunicación tienen la obligación de informar. En una campaña electoral aún más si cabe, porque los ciudadanos tienen el derecho a saber cuáles son sus propuestas. LA RAZÓN, como siempre, solicitó entrevistar a todos los candidatos porque nuestros lectores –digitales y en papel– quieren ejercer este derecho a saber voten lo que voten o piensen como piensen. Tenemos que reconocer que no hemos tenido el éxito que hubiéramos querido porque algunos candidatos han menospreciado la petición del diario de referencia del grupo Atresmedia, líder de audiencia en informativos.

Seguramente no les interesó contar sus propuestas, sus promesas y sus posicionamientos a algunos candidatos. Carles Puigdemont (Junts), Pere Aragonès (ERC), Jéssica Albiach (Comuns-Sumar) y Laia Estrada (CUP) rechazaron la posibilidad de explicarse ante miles y miles de ciudadanos de España y de Cataluña. Puigdemont, Albiach y Estrada dijeron de entrada que no. Sonaba a aquello de «a LA RAZÓN, ni agua». Esquerra Republicana mareó un poco más la perdiz. Vetaron una entrevista con Aragonès –la última que hizo en el periódico se remonta a sus momentos de vicepresidente–, y tampoco hubo posibilidad con Oriol Junqueras. Quizás porque el equipo del president Aragonès no era muy partidario de dar voz al presidente del partido que con la aprobación de la ley de amnistía podría ser el nuevo candidato de los republicanos si se confirma la debacle de ERC en estos comicios.

Este periódico no aceptó los premios de consolación que ofreció ERC. Laura Vilagrà, número dos de Aragonès, o Sergi Sabrià, viceconsejero de comunicación. Carles Puigdemont ni contempló la posibilidad de someterse a las preguntas de este periódico y los Comunes y la CUP la rechazaron sin más explicaciones. No quisieron someterse al cuestionario de LA RAZÓN, aunque las preguntas no son tontas, sino las respuestas estúpidas. Siempre es bueno recordarlo. Y un detalle, los Comunes deben estar muy necesitados porque mezclados con los carteles de su candidata podemos encontrar los de Yolanda Díaz. No son de ahora, son de las generales del 23 de julio. Una anécdota que dice mucho. Como la casi inexistencia de Ada Colau. Algún mitin menor y con la campaña ya empezada. Poco ardor guerrero el de la exalcaldesa de Barcelona.

El resto de candidatos no tuvieron problema en someterse a nuestras preguntas. Carlos Carrizosa (Ciudadanos), Silvia Orriols (Aliança Catalana), Ignacio Garriga (Vox), Alejandro Fernández (PP) y Salvador Illa (PSC) aceptaron sin ningún tipo de prejuicios. Carrizosa defendió su posición a sabiendas de que sus resultados ni siquiera le auspician entrar en el Parlament. Ignacio Garriga apostó por buscar fidelidad a su voto en su particular contienda con el PP. Alejandro Fernández se situó como baluarte frente a Illa y los nacionalistas, porque para el candidato popular «el ‘‘procés’’ no se ha acabado». Silvia Orriols se avino a realizar la entrevista, pero solo en catalán, porque «no hablo una lengua imperialista que me ha sido impuesta», con desparpajo del que sabe que no tiene nada que perder y mucho que ganar. De hecho, todas las encuestas la designan árbitro de la situación, porque de Aliança Catalana depende que el independentismo tenga la mayoría absoluta. Otra cosa es que consigan un acuerdo, porque ERC y CUP no quieren nada con la ultraderecha independentista. Ella lo dejó claro. Puigdemont tendrá una segunda oportunidad.

Salvador Illa no puso ningún reparo a ser entrevistado. Nos recibió en su despacho y contestó a todas las preguntas, incómodas incluidas. Con un aire presidencial y con los temas muy aprendidos afrontó la entrevista con su leitmotiv en esta campaña: no cometer errores e insistir en que «yo soy la solución».

Los candidatos que pasaron el cedazo de LA RAZÓN cumplieron con un axioma: no marginar a un medio de comunicación por su línea editorial. Cada medio tiene la suya, pero en una entrevista, el que marca la pauta es el entrevistado, nunca el entrevistador, aunque lo más tonto de una pregunta es no hacerla. Y damos fe de que las hicimos.

Todos los candidatos tienen su diario de campaña. Y los periodistas también. Este periódico ha cubierto mítines y ha dado claves analizando encuestas y poniendo negro sobre blanco las bambalinas de los partidos. Viajamos hasta Francia para pulsar la opinión de los ciudadanos del sur de dicho país, que se han convertido en protagonistas involuntarios de una campaña electoral que ni les va ni les viene, pero que les ha puesto en el foco porque Carles Puigdemont ha montado allí su cuartel general de campaña, cerca de la frontera.

Como medio de comunicación, hemos cumplido dando voz a los protagonistas. Los que nos han dicho «no», ellos sabrán sus razones. Lo que es evidente es su particular manera de entender la democracia y el papel de los medios en una sociedad moderna.