Feijóo advierte: "El PSOE de Illa es un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles ante la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña que el partido tiene esta vez "una opción real de ser decisivos en la política catalana".

El líder de los populares se ha participado en el cónclave que ha ratificado a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones autonómicas del 12 de mayo.

Feijóo aseguró que "no son unas elecciones más, estas elecciones pueden cambiar el futuro de Cataluña y, en consecuencia, a través de Cataluña pueden decidir buena parte del futuro de España".

El 12 de mayo, consideró, el Partido Popular de Cataluña "no se presenta exclusivamente a unas elecciones para cubrir el expediente, vamos con toda la ambición porque hemos conseguido en muy poco tiempo trabajar, conformar y proponer la unidad del partido".

El presidente de los populares ha reivindicado el PPC como el "refugio seguro" del constitucionalismo frente a un PSC que continúa con el procès. Asimismo, ha recomendado a los catalanes que no se dejen engañar por Sánchez y por Illa. "Los que pidieron el voto negando la amnistía lo pedirán ahora negando al independencia". Además, recordó que el PSOE en Cataluña, como el resto de España, es un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda".

Feijóo se ha alertado de que Pedro Sánchez "necesita de Puigdemont para ser presidente del Gobierno y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat".

El PP encara las elecciones catalanas "con toda la ambición y con una candidatura renovada y representativa". "Los populares cuentan con el mejor candidato", además de destacar que también tiene el "mejor equipo y la mejor opción para cambiar el rumbo de Cataluña". Los pronósticos del partido son buenos además que haber visto cómo, por primera vez todos los focos estaban puestos en la elección del candidato logrando la máxima expectación lo que se traduce en posibilidades para los populares. El líder del PP ha asegurado que aunque a muchos les haya parecido que se han demorado demasiado en los tiempos a la hora de elegir a su candidato ellos preferían ir paso a paso y tras fracasar las negociaciones con Ciudadanos para una posible integración de los miembros de la formación naranja, se tomaron 48 horas para elegir el cabeza de lista algo que Feijóo ha asegurado que, a pesar del nerviosismo de algunos, volverían a hacerlo de la misma manera.

El presidente de los populares ha celebrado la unión de esfuerzos de Alejandro Fernández como candidato y de Dolors Montserrat como jefa de campaña, las dos personas que más han plantado cara al independentismo en los últimos años. Además, desde el partido destacan la implicación de Montserrat en estos comicios a pesar de que esté en la eurocámara algo que ven como las ganas de todos los populares catalanas por llevar el proyecto constitucionalista a la mejor posición posible siendo la única alternativa ante el independentismo al que también se ha visto arrastrado Pedro Sánchez. Feijóo ha explicado que el proyecto del PP busca que Cataluña deje de tener su potencial secuestrado por los políticos independentistas y vuelva a ser lo que fue en la España plural de ciudadanos libres e iguales.

La presidenta del comité de campaña para las elecciones catalanas, la eurodiputada Dolors Montserrat, ha advertido que "los de Junqueras y Puigdemont quieren volver a la casilla de salida del referéndum hacia la independencia, y los de Illa y Sánchez dar el pistoletazo de salida poniendo la alfombra roja para que lo vuelvan a hacer, y encima ahora gratis".

"No es una secta"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha referido en una entrevista en Espejo Público, en Antena 3, a los "desencuentros" que en el pasado han tenido lugar entre Génova y su recién elegido candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, defendiendo que el partido "no es una secta" y que se admiten "opiniones matizadas". "Siempre he defendido que un partido político no es una secta". En su opinión, no hay problema en que un miembro "un día tenga una opinión matizada sobre cualquier aspecto".

Sémper también ha sostenido que Fernández es "un magnífico candidato" para la Generalitat, a la vez que ha admitido que el proyecto de los populares en Cataluña va "más allá de nombres" y que lo importante es lo que ofrecen en un "clima" en que el la comunidad lleva enredada "demasiado tiempo".

"Que Cataluña se normalice porque tiene un Gobierno normal, eso es lo que ofrece el Partido Popular, en este caso concreto, con Alejandro Fernández a la cabeza", ha proseguido, insistiendo en la importancia de que se recupere la institucionalidad y haya un Ejecutivo que se preocupe de los problemas de los catalanes.