Se desvela el menú nupcial de la "no boda" de Juan Ortega y a dónde fue a parar el banquete tras su cancelación: "Nos pusimos morados de comida"

Juan Ortega dio plantón a su novia, Carmen Otte el pasado 2 de diciembre en Jerez de la Frontera a menos de una hora de pasar por el altar. El torero, minutos antes de dar el "sí quiero" en el templo de Santiago de la localidad sevillana, decidió cancelar su boda "in extremis" porque "tenía dudas". Desde el fin de semana no se habla de otra cosa y, poco a poco, se van conociendo nuevos detalles del no enlace matrimonial.

Tres días después de lo ocurrido, se ha desvelado a dónde fue a parar el banquete nupcial que estaba preparado para la celebración de más de 500 invitados en las Bodegas González Byass y que costó más de 80.000 euros, gasto que Juan Ortega se ha comprometido a hacer frente él solo tras dejar plantada a su novia. Ha sido Marcos Ruiz, una persona anónima que estaba en otro convite celebrado en las bodegas. el encargado de revelar el destino del catering de la "no boda" del torero.

Juan Ortega, torero. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

"Nosotros estábamos en la zambomba, teníamos otro evento en la misma bodega donde iba a ser la boda y nos enteramos. En la misma bodega se estaba celebrando otro evento con 500 personas, en el que estaba yo. De hecho, nos pusimos morados de comida porque todo lo que no se consumió en la boda nos lo llevaron a la zambomba. Todos los entrantes, todo y bueno", ha desvelado Marcos Ruiz. "Nos pusimos morados de comida. Yo no he comido más entrantes en mi vida porque claro, yo se suspende a media hora, estaba todo organizado", ha expresado. El restaurante decidió darle todo el catering a la celebración de al lado para no tener que tirarlo y los invitados de al lado de la "no boda" disfrutaron del menú elegido por Juan Ortega y Carmen Otte para el supuesto mejor día de sus vidas.

Además, también se ha desvelado cuál era el menú elegido para la ocasión. Entre los manjares que en un principio iban a degustar los invitados al enlace matrimonial, entre los que se encontraban Enrique Ponce y Ana Soria, Curro Romero y Carmen Tello o Juan del Val, se encontraban diferentes entrantes como copita de gazpacho de tomate y fresones, orly de crema de bacalao, San Marcos de cabracho y Aperol Spritz, cucurucho de foie y crocanti, rollado de carne mechada y cebollita, pepino, salmón y Tío Pepe, tempura de morcilla y confitura de piquillos, terrina de pulpo asado y patata hojaldrada, queso con nueces y crujiente de canelón de pato con avellana. De primer plato, una lasaña de perdiz crujiente con bechamel de foie, acompañada con Blanco Viñas del Vero Macabeo Chardonnay, de segundo iba a haber lubina asada, guiso de haba dulce y parmentier, acompañada con Tinto Beronia crianza. Para terminar, de postre, suspiro de chocolate con sorbete de mandarina, acompañado con Pedro Ximénez Néctar.