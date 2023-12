Las palabras que pronunció Juan Ortega a dos horas de su boda

Juan Ortega se ha ganado una reputación en el mundo taurino, quienes lo conocen afirman que es una persona respetuosa y “muy seria”. Pero el diestro ha saltado a la actualidad mediática por dar la “espantá” a pocas horas de su boda con Carmen Otte, quien fue su novia por más de diez años.

Este pasado 2 de diciembre iba a tener lugar el tan esperado enlace, pero a menos de una hora Juan Ortega “tenía dudas” y fue su padre el encargado de comunicarle la decisión a los invitados que ya estaban preparados para asistir.

Juan Ortega, torero. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Según ha podido saber ‘Vanitatis’, un compañero suyo fue a la habitación para ver cómo estaba su amigo y lo vio llorando y repitiendo las palabras “no lo veo, es que no lo veo”. Fue una decisión muy íntegra, aunque “la gestión de los tiempos es horrible”, sentenció Juan de Val, amigo íntimo del torero que iba a asistir junto a Nuria Roca a la boda.

Se trata de una decisión que ninguno de sus invitados esperaban. El día anterior, en una pequeña fiesta preboda, se les vio a la pareja “bailando, e incluso se mostraron muy cariñosos, nadie podía imaginar esto. Al irnos les dijimos mañana nos vemos”, cuentan al citado medio.

“Amigos, el viernes 1 de diciembre, desde las 20:00 hasta las 23:30 organizaremos unas tapitas, vinos de Jerez y villancicos en la bodega Almocadén'. El plan es entre amigos e informal, no hay protocolo en cuanto a vestimenta. Abrigaos porque hará fresquito. Os esperamos con muchas ganas”, fue el mensaje que Juan Ortega envió a los asistentes a la boda que celebrarían la preboda con ellos.

No hay duda de que Juan Ortega se encuentra en pleno ojo del huracán mediático, por lo que ya ha tomado cartas en el asunto y para protegerse del odio en la red ha decidido quitar los comentarios en su perfil de ‘Instagram’, aunque continúa siendo público para sus 18.000 seguidores.

Y es que se han formulado muchos rumores en torno a los posibles motivos que haya podido tener para tomar esta decisión. Sin embargo, los amigos del diestro se han encargado de disiparlos todos: “Juan es profundamente religioso y si no ha estado seguro de sus sentimientos ha querido ser coherente, aunque no escogiera el momento adecuado. Quizás las circunstancias le han hecho dejarse llevar y en el último momento tuvo una decisión que ha sorprendido a todo el mundo”.

Sin embargo, su jefe de prensa ha declarado que no se emitirá ningún comunicado, ya que esto forma parte de su entorno privado. Sus amigos expresaron a ‘Vanitatis’ que su consejo sigue la misma línea: “La mejor forma de que un tema acabe es no hablar sobre ello, y eso es lo que las personas que lo conocemos le hemos aconsejado, porque ella está sufriendo pero él también. Ambas familias lo están pasando muy mal. No se puede demonizar a uno y victimizar al otro porque la realidad no es así”.