El drama de la cardióloga y el torero Juan Ortega que dio la "espantá"

Un noviazgo de diez años que se fue al traste en el altar del templo de Santiago: el culebrón del torero y la cardióloga plantada una hora antes de la boda ha sacudido el mundo rosa. Parece el guion de una telenovela. Pero es real y así ocurrió el sábado en Jerez de la Frontera. El padre de Juan Ortega, que se iba a casar con Carmen Otte, mandaba un WhatsApp a los invitados una hora antes diciendo que el enlace se había cancelado.

Era el día soñado por Carmen Otte. La cardióloga iba a lucir el vestido de princesa que tantas veces había visto con sus compañeras médicos del hospital Valme en Sevilla. Lleva diez años de noviazgo con el torero sevillano Juan Ortega y más de año y medio conviviendo juntos en la capital hispalense.

Juan Ortega, torero. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Ambos se habían puesto de acuerdo después de cotejar la agenda del diestro en que el día 2 de diciembre, onomástica de Santa Bibiana, era el día ideal para darse el 'Sí quiero'. Hasta ahí fue todo sobre ruedas. Uno de los invitados a las nupcias relata a LA RAZÓN lo que nadie podía presagiar: que el torero no se presentase a su boda y diera la "espantá": "Allí estábamos todos esperando fuera de la iglesia cuando me llego el WhatsApp. Mira eso que dicen, de que Juan no se casaba porque ‘tenía duda’, no lo transmitía para nada la noche anterior que estuvimos con él de fiesta. Dudas para nada. Todos estuvimos, aquí mismo, en el barrio, de copeteo en las Bodegas Almocadén, comiendo, bailando y celebrando que se casaba después de unas horas. Él estaba súper alegre, bailó con su chica, se reían, bromearon en la fiesta pre boda… Estuvimos hasta las tantas, y ya decidimos recogernos, porque faltaban unas horas para la boda. Juan se quedó a dormir en el Hotel Tío Pepe, donde luego iba a pasar la noche de bodas con su mujer y Carmen decidió irse a la casa de sus padres".

El relato de este allegado al torero para este medio es como el de otros tantos más, que aún no entienden ni los motivos ni las razones por las que el torero dejo a Carmen dando vueltas en el coche alrededor de la iglesia sin atreverse a bajar.

Fotógrafos a la espera

Algunos dicen que estaba en la peluquería cuando se enteró, otros narran a este medio que ya se encontraba en el coche. El caso es que fotógrafos de distintos lugares se habían dado cita en el barrio de Santiago porque a la boda estaba invitado el que fue maestro de Juan Ortega, el diestro Enrique Ponce, que iba a asistir con su novia Ana Soria y había creado mucha expectación. También en la lista aparecían, entre otros, Curro Romero, Carmen Tello, Nuria Roca y Juan del Val. "Vimos al escritor en el barrio y parecía que estaba recolectando datos para escribir una nueva novela con lo que allí estaba pasando. También estaba flipando", nos comenta la misma fuente. Juan del Val y el torero de "la espantá" son muy amigos, en Jaén saco a hombros de la plaza por la puerta grande al diestro en una corrida. Al lado de la Catedral, en el mítico Tío Pepe, propiedad de las Bodegas González-Byass, iba a celebrase el convite para 500 personas.

Un convite de 80.000 euros

Uno de los invitados nos cuenta que "esto tendrán que pagarlo sí o sí, mínimo cobran 150 euros por persona, íbamos más de 500 invitados…calcula, Y te digo una cosa, que esta empresa no anula nada, ya que estoy metido en este mundillo y conozco el modus operandi. Tendrán que pagar todo. Al parecer va a ser el mismo Juan Ortega el que va a correr con todos estos gastos, porque la familia y la novia están destrozados". El amigo que habla para LA RAZÓN subraya: "Juan era uno más en la familia de Carmen, sus padres le querían mucho, porque es un chico encantador. Llevaba diez años con ella, era uno más de ellos. Ahora no entienden nada. Ni ellos, ni la propia Carmen". Otra de las personas cercanas al círculo de la pareja intenta entender lo que ha ocurrido. Señala que no había fotos de la cardióloga y el torero en las redes sociales: "¿No le parece raro que ni él ni ella pusieran fotos y ni se hicieran comentarios el uno a otro en sus redes? Nunca posaban. Eso es extraño".