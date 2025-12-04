Feijóo y Guardiola inician la campaña electoral en Almendralejo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida mitín en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizan la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en Almendralejo.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito. Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, el líder del PP y la presidenta extremeña intervendrán en una comida mitín con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21.00 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23:55 horas, Feijóo y Guardiola participarán en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

Europa Press