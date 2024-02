Rueda pide el voto para "conservar lo que funciona" y no hacer de Galicia "una sucursal del lío"

El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha participado este domingo en un mitin en A Estrada (Pontevedra) en el que ha pedido el voto "para conservar todo lo que funciona en Galicia y para no convertirnos en una sucursal del lío ni en un reflejo de los peores vicios que se están instalando en la política nacional".

En esta línea, el líder de los populares gallegos quiere que los votos que reciba el próximo 18 de febrero sirvan para continuar haciéndole la vida más fácil a todos los gallegos y que el resto de españoles sigan teniendo en Galicia "un espejo donde mirarse desde el respeto y la admiración".

Rueda se ha referido a Galicia como “una tierra serena, sensata, resolutiva y eficaz”. Un faro de “tranquilidad” al que la gente pueda mirar con alivio porque “aquí las cosas se hacen bien y la gente vive tranquila”.

Sobre esta base, ha incidido en la necesidad de votar el próximo domingo 18 de febrero para evitar que gobierne la izquierda "sectaria de siempre"encabezada por el BNG, aunque ahora "blanqueada". Algo, ha subrayado, que servirá también para "ayudar" a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a "presidir España cuanto antes".

"Os pido el voto para ayudar porque, desde aquí, podemos ayudar a que España tenga remedio, porque todas esas averías que están montando los de siempre, que están montando en La Moncloa para seguir en el poder, todo eso tiene remedio. Yo quiero el voto para ayudar a Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente de España cuanto antes", ha incidido.

"El partido que trabaja y es eficaz"

Frente a la “política de egos” y frente a los “sectarios e intolerantes de siempre”, Rueda ha pedido la confianza en el “partido que trabaja, que es eficaz y que no promete nada que no pueda cumplir”. Un PPdeG, ha apuntado, que no habla tanto de ideología como la izquierda, sino que prefiere hablar de lo importante: “Lo que proponemos y lo que haremos para que la gente viva aún mejor en Galicia”.

“Mientras otros siguen con lo mismo de siempre, nosotros sabemos lo que es gobernar con la confianza de los gallegos y tenemos la ambición y el inconformismo que se precisan para continuar haciendo que Galicia funcione”, ha reivindicado.

Rueda ha concluido apostando por “una Galicia que avance en servicios cada vez mejores” y en la que “los sueños se conviertan en realidades”. Algo que ejemplificó, en clave local, hablando de los muchos compromisos materializados en hechos en el ayuntamiento de A Estrada, como el Centro de Emergencias de Galicia, el nuevo edificio de los juzgados o la ampliación de la autovía Santiago-A Estrada (AG-59).