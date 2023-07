Elecciones generales 23J, en directo | Hoy es el último día para votar por correo y también en los consulados y embajadas

No hubo atril vacío. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el candidato ausente de un debate que algunos denominaron como de «perdedores» porque ninguno de los presentes tiene opciones de victoria: Yolanda Díaz y Santiago Abascalpugnan por la tercera plaza y Pedro Sánchez fía todas sus esperanzas de gobernar a que el bloque de la derecha no consiga mayoría absoluta. Feijóo había recibido la invitación de RTVE para participar, pero lo declinó y no se arrepintió de ello ni tras su victoria en el «cara a cara» porque dijo es «previsible».

