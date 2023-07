Feijóo modificará la Ley Electoral para que no se puedan convocar elecciones en julio o agosto

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado esta mañana en Valencia que cualquier socialista que no sea "sanchista" cabe en el proyecto del Partido Popular", y ha asegurado que no se volverán convocar elecciones en verano

El líder de los populares ha celebrado esta mañana el acto central de la campaña electoral del PP en la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado en un Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic a reventar y con cientos de simpatizantes que han tenido que quedarse fuera a pleno sol y seguir el acto por las pantallas gigantes instaladas.

Feijóo ha dicho que "no nos han puesto fácil hacer esta campaña en la quincena más calurosa del año" y ha opinado que "la convocatoria electoral pretende que muchos españoles no vayan a votar, pero España es mucho más responsable que el presidente del Gobierno actual".

Y por ello ha anunciado que "voy a modificar la Ley Electoral para que no se puedan convocar elecciones en julio y agosto porque eso no es razonable".

Ha explicado que "con todo respeto y humildad vamos a replantear la ley electoral para que salvo en caso de extremada urgencia o necesidad no volvamos a hacer elecciones en julio o agosto. Un compromiso con la democracia supone facilitar la campaña electoral".

Ha dicho que queda un día y medio de campaña "para convencer a los indecisos".

Ha asegurado que "desde el punto de vista financiero, la Comunitat Valenciana es la que más me preocupa, porque no podemos aceptar que nos dejen miles y miles de euros sin pagar, cuatro mil millones de liquidación".

En el terreno económico ha dicho que Pedro Sánchez ha aumentado la deuda 200 millones de euros al día "y lo único que va como una moto son los bancos cobrando los intereses al Reino de España".

Por primera vez hay ministros del Partido Comunista, "que les molesta decir que son del Partido Comunista; que hay independentistas que respaldan al Gobierno en muchas de las votaciones, como la Ley de Memoria Democrática, que votó Bildu".

"Por primera vez, Bildu y Esquerra están pautando el gobierno de España".

Feijóo ha dicho que el presidente del Gobierno ha roto todos los consensos. "Ha mentido hasta en Europa cuando ha dicho que la presidenta Von Der Leyen había manifestado que no tenemos un modelo de España y ha tenido que salir Von Der Layen a desmentirlo".

El presidente del PP ha dicho que se presenta para reconstruir económicamente el país. "Cómo es posible que el gobierno de España haya puesto al frente de ministerios a personas que no ha trabajado nunca antes, han debutado como ministros del Gobierno, ministros en prácticas".

Ha recordado que ha habido cinco ministros de Sanidad en cinco años.

Considera que "España está cansada de políticos que dicen cosas sin meditar, dictando leyes que son un bodrio jurídico y producen efectos perversos".

Se ha referido al debate de ayer y ha explicado que "ayer hubo un debate entre candidatos a líderes de la oposición, no sé quién será, pero andará entre ellos" aunque ha considerado que "para conocer los planes de Sánchez es mucho mejor escuchar al señor Puigdemont, y el señor Otegui, esos lo cuentan todo", y han advertido que "van a subir el precio".

se ha preguntado que "si después de ser el más votado en 2019, le ha dado a Esquerra todo lo que quería, imaginaos ahora qué les pagará si pierde las elecciones y necesita de los votos de ellos" y ha dicho que ya han desvelado que lo que le pedirán es un referéndum en Cataluña y el País Vasco en el mismo día.

"Nosotros no vamos a pactar con el independentismo, vamos a volver a poner el delito de sedición en el Código Penal y a tipificar el referéndum ilegal".

También ha señalado que "las familias españolas han perdido un 8 por ciento de poder adquisitivo. La luz ha subido el 40 por ciento y hablan de la excepción ibérica. España es el cuarto país de la UE con mayor riesgo de pobreza. De cada cuatro jóvenes europeos en paro, uno es español".

Opciones de voto

Feijóo ha explicado que "para votar sanchismo primero está el partido sanchista; el segundo es Sumar, que son escisiones; la tercera es Bildu, que son soberanistas; y también Vox que junto con Sánchez lo que quieran es que no tengamos mayoría. Para votar sanchismos, peajes y bloqueos, hay muchas opciones , pero para votar un partido que el domingo por la noche ya sepamos quien es el presidente y empezar desde ese instante, ese es el Partido Popular. En definitiva, un gobierno que se preocupe de los problemas de la gente".

Ha dicho que los gobierno no están para dar problemas, como prohibir hablar en el idioma que es el segundo más hablado del mundo: el español.

Se ha preguntado por qué está dispuesto a pagar el interrail a los hijos de clases acomodadas pero no ha bajado el IVA del pescado a los pensionistas.

"Tenemos 43.000 autónomos menos en los últimos doce meses".

También ha anunciado que "vamos a bajar el IVA de las peluquerías porque han tenido que cerrar al subir el IVA del 10 al 21".

Socialismo no sanchista

Y ha hecho hincapié en que "todos los socialistas que no son sanchistas caben en el proyecto del cambio del PP. También a los que votaron a la nueva política y se han dado cuenta de que esto de lo que va es de 'buena política'".

Feijóo ha recordado que "todos lo que hicieron el movimiento del 15M y consiguieron que Sánchez fuera presidente han sido desalojados" y se ha preguntado si "van a ir las monteros y los echeniques a montar sus tiendas enfrente de la sede de Sumar".

Ha hecho hincapié que "España es nuestro compromiso y no tenemos más compromiso que España".

"Queremos mejorar la calidad de la democracia: que yo no pueda nombrar ministros y luego mandarlos al Tribunal Constitucional porque me va a decir que todo lo que hago es constitucional. no puedo poner al militante más talibán del PP y ponerlo al frente del CIS".

Ha cnsiderado que "ni siquiera Tezanos merece el desprestigio al que le ha sometido Sánchez durante la presidencia del CSI".

Ha propuesto un pacto por las familias, y sobre todo por las numerosas, y se ha preguntado si "ahora esto de tener hijos no es progresista".

También ha recordado que "tenemos un problema con la seguridad porque no se ha cumplido el incremento retributivo. Por qué un presidente del Gobierno puede denigrar a un policía y llamarle piolines".

En la lista de agravios también ha sacado a relucir que "llevamos cinco años sin invertir en infraestructuras hidráulica e hídricas, con una pérdida en las redes de abastecimiento del 20 o 25 por ciento. No reciclamos toda el agua que utilizamos. Los lugares que necesitan agua son los lugares más fértiles de España.

Nunca los trabajadores han pagado más impuestos que ahora, con un doce por ciento de incremento de la presión fiscal".

Y ha pedido que "votemos pronto, votemos todos y aprovechemos el resto del día, no le regalemos todo el día a Sánchez".

Feijóo ha dicho que "esta tierra se ha acostumbrado a ganar y yo quiero que me acompañe en la victoria. Tenemos que ganar para volver a desbloquear nuestro país".

Y parafraseando al expresidente Adolfo Suárez, que ya había sido nombrado en el mitin por Esteban González Pons, ha concluido Feijóo que "puedo prometer y prometo que vendré a la Comunitat Valenciana como presidente del Gobierno de España".