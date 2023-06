Feijóo busca una mayoría de "cambio y concordia" con prioridad en un crecimiento de la economía "sano"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo participó en un acto de la fundación “Reformismo 21” donde hizo un alegato del liderazgo subrayando que en España hemos asistido a un experimento de ingeniería social que no se inspiraba en la mayoría del país sino impuesto por las minorías. “Para un demócrata es respetable pero no a costa de saltar la mayoría”.

Feijóo ha vuelto a defender "el cambio que supera trincheras, consensos, entendimiento y empatía” donde apostó por el entendimiento que se traduce al hecho de que "personas diferentes se ponen de acuerdo en propuesta comunes". También incidió en la importancia de la “empatía” o “reducir la distancia entre la política y la ciudadanía” recordando que los debates a los que hoy están siendo sometidos los españoles no son las cosas que preocupa a las familias y a los hogares como la preocupación de los padres por sus hijos, la búsqueda de empleo o llegar a fin de mes, y destacó que estas preocupaciones deberían ser también preocupaciones del Gobierno en lugar de estar tan preocupados por "sí mismos".

El líder del PP se comprometió a acometer un “cambio a mejor” en el país y para ello, volvió a enumerar el decálogo de medidas que implementará en los primeros días de Gobierno si llega a La Moncloa.

Del mismo modo, otra de las prioridades “inmediatas” que acometerá Feijóo cuando llegue al Gobierno será la economía para lo que destacó que su apuesta es que, sobre esta materia haya “una única opinión” sobre el diagnóstico económica del país. Para saber si la vicepresidenta Yolanda Diaz tiene razón o la tiene Pedro Sánchez habría que preguntarse: “¿Quién vive mejor que hace cinco años?”

Prioridad en la economía

Feijóo aseguró que a los españoles les preocupan sus alimentos, su hipoteca, el futuro de las nuevas generaciones, la viabilidad de los grandes proyectos... “Quien no quiera verlo, no quiere ver la realidad”. Subrayó como "erróneo" presumir de política laboral si seguimos con las tasas de paro más altas de la UE donde las horas trabajadas no han recuperado los valores previos a la pandemia, donde los precios de la compra se han disparado o si, además, España registra "el tercer déficit público más alto de la eurozona". Además, recordó que “España es el país de la OCDE donde más ha caído el poder de las familias” porque el poder fiscal del trabajo ha caído también hasta el máximo de los últimos 15 años vaciando así sus bolsillos. Por ello agradeció al equipo de Reformismo 21 por estar ayudando al PP a elaborar el programa económico del partido con el que concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Asimismo, les pidió que estas propuestas económicas seas “realistas, pensadas para las familias, la competitividad de las familias". En resumen; incidió en que "el crecimiento sano de la economía española es la prioridad”.

Feijóo pidió también abordar “cambios profundos y duraderos” que fortalezcan de verdad nuestra economía y trabajar "para lograr la mejor España”, apuntó.

Del legado de la pandemia, apuntó que la renta media es inferior mientras la eurozona creció un 2,7. “Este estancamiento daña nuestro presente, también nos hace más irrelevantes”, dijo. Por ello, el líder del PP apuesta por un "crecimiento fuerte y sostenido. Es un objetivo imperativo para España, para preservar el estado del bienestar y todos los retos sociales que tenemos como país por lo que abogó por presentar una propuesta económica para que España sea el que más crezca en la UE". Además, les pidió que intenten afrontar “como adultos” los grandes retos que tenemos en el país como de déficit público, demografía adversa, lograr una mayor agilidad de la administración, la eficacia de la justicia...

También recordó que en su mandato, desde el compromiso más firme de la UE, no olvidará "proteger nuestra imagen doméstica donde, a las empresas “no se las amenaza para que se queden, sino que se les atrae”, ni se las hostigará sino que se les preguntará qué más necesita para seguir creando empleo.

Liderar la "reconstrucción"

Para la transformación que busca liderar el PP, Feijóo pidió avanzar y acometer reformas. Apuntó que hace meses, la gran tarea que tenía España era “reconstruir” ámbitos perdidos, puentes que se habían dejado caer y espera que el 23 de julio sea otro “hito fundamental” en esa reconstrucción.

Feijóo pide cerrar el capítulo de la confrontación, en un proyecto sin “etiquetas” donde nos reconozcamos la mayoría de los españoles. Recordó que las elecciones del 28-M han enseñado que hay muchos ciudadanos “que no piensan lo mismo” y apuntó que hay españoles “notables” dispuestos a dar lo mejor de sí para que las ideas fructifiquen. Se mostró convencido de que el cambio que está en marcha "precisa de líderes solventes, personas con arraigo, personas capaces y comprometidas" y se propone a aglutinar esa mayoría de “cambio y concordia”, una España abierta para llevar a cabo reformas "frente a la cerrazón y las trincheras".