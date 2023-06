Feijóo revisará cada ley en la que el voto de EH Bildu fue decisivo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que no dará pasos atrás en la lucha contra la violencia machista y se ha dirigido tanto a la izquierda como a la derecha (en referencia a Vox) para recalcar que protegerá a las mujeres y no derogará las leyes aprobadas por su partido en igualdad.

Feijóo ha protagonizado este lunes un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha estado arropado por los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Región de Murcia, Fernando López Miras, el futuro dirigente de la Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha recalcado que ni se le "ocurrirá" negar la violencia machista, ni hacer leyes que desprotejan a las mujeres ni "derogar las propias leyes que ha hecho el PP", un partido que aprobó el actual pacto de estado vigente contra la violencia machista. "El mensaje que acabo de lanzar es un mensaje para la izquierda y para los que se dicen derecha", ha recalcado Feijóo ante la negación de algunos miembros de Vox de la existencia de la violencia machista y las advertencias del PSOE sobre los pactos del PP con el partido de Santiago Abascal.

El líder de los populares se ha comprometido a que en su posible gobierno la política contra la violencia de género sea transversal, prioritaria y alejada del uso partidista "por parte de nadie".

Feijóo también ha reivindicado la superación de la política de bloques y de trincheras, después de que su partido haya permitido gobernar al PSOE en las ciudades de Barcelona y Vitoria, evitando gobiernos municipales del independentismo catalán y de EH Bildu, y tras cerrar además una coalición de Gobierno con Vox en la Comunitat Valenciana. Ante esto, algunos le han preguntado qué ha ganado nuestro partido y qué gana Feijóo: con los votos del PSOE se ha facilitado vaya a gobernar Santiago donde el PP ganó con 11. "¿Qué he ganado si en ningún lugar el PSOE ha obrado con generosidad?, donde Sánchez ha hecho todo para que el PP no gobierne, incluso pactó con la CUP hace cuatro años para evitar que gobernara entonces Albiol". Sin embargo, para Feijóo "quien gana es España.A mí, el independentismo que no respeta la Constitución no me va a condicionar el gobierno". "Mientras otros elogian a EH Bildu, nosotros le cerraremos el paso. No esperen que prometa no pactar con independentistas y luego les convierta en socios de referencia, no lo haré", garantizó.

Debates por ley

Hoy se cierra el plazo para presentar candidaturas para las elecciones del 23 de julio y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha recordado que las "urgencias" de Pedro Sánchez no son las del PP. Aún así, garantizó que "puede estar tranquilo" y recordó que desde el primer momento ha aceptado mantener un debate con Sánchez y espera que esto se concrete cuando se sepa cuántos candidatos/partidos se presentan. "Creo que Sánchez va a conceder muchas entrevistas, todas las que no concedió los últimos años", a los que recordó antes se negaba y ahora exige. "Eso es una acreditación de su doble moral", apuntó.

Feijóo cree que se deben regular los debates y establecer una disposición legal para que no sea cuando le interesa al PSOE que haya o no, y espera reunir a los partidos políticos para sacar una norma para que, ante una convocatoria electoral se garanticen los debates que deben haber. "No solo debatiré sino que quiero garantizar una norma para que queden garantizados".

Con "ganas de ganar" para ser útiles, el líder del PP volvió a pedir una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y subrayó el decálogo de las primeras medidas a adoptar si llega a La Moncloa. Entre ellas, destacó que los españoles pagarán menos por su gobierno y toda la corte que circunvala al gobierno ya que será mucho más pequeño, sabrán desde el principio la situación del país diciéndole cómo están las cuentas de la administración central, local, la seguridad social. Pagarán menos impuestos para 2023 porque rebajará el IRPF a las rentas medias y bajas del país.

Decálogo de primeras normas

Las primeras leyes serán para recuperar los delitos de sedición y aumentar las penas por corrupción, remitirá una nueva ley orgánica del CGPJ para garantizar la independencia del Consejo y de jueces, magistrados y fiscales. Además, la lucha por la igualdad será una política prioritaria alejada de cualquier uso partidista, llamará a los agentes sociales en el ámbito del diálogo social, revisará una a una las medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo, y el voto de Bildu no servirá para nada salvo que se adecúe a la Constitución. También garantizó que convocará la Conferencia Presidentes para fijar un calendario para fondos europeos, agua o financiación y el Consejo Europeo será una cuestión de Estado y "no se lo ocultaré al líder de la oposición". Diez tareas que Feijóo dijo que sabe que no serán sencillas, pero que hará en cumplimiento de su palabra.