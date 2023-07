Iglesias exigirá primarias a Yolanda Díaz si hay repetición electoral

Podemos exprimirá hasta el último momento el veto asumido a su principal activo político y lo usará como línea roja si se repiten elecciones generales ante un escenario de bloqueo previsible si PSOE y Sumar no logran convencer a Junts para que les de su abstención para la investidura de Pedro Sánchez. El "no" a que la ministra de Igualdad, Irene Montero, concurriera en las listas electorales este 23 de julio todavía no ha sido digerido por los morados y sigue siendo una herida que sangra y por la que piden revancha.

En el partido morado acusan a la vicepresidenta Yolanda Díaz de haber sido "humillados públicamente" y le echan a la cara ahora ese veto al no compartir la satisfacción que hay en Sumar con los resultados electorales obtenidos el domingo electoral. Para Podemos ese resultado dista mucho del "peor resultado" obtenido por Unidas Podemos en 2019 y fuentes de la dirección del partido creen que ahora Díaz debería "preguntarse si mereció la pena matarnos para haber conseguido siete escaños menos".

Es por eso que el partido prepara ya el escenario postelectoral por si hay repetición electoral a finales de año en el caso de que Junts no de la confianza a Pedro Sánchez. Fue ayer el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias el encargado de verbalizar las condiciones que exigirán a la vicepresidenta Yolanda Díaz si los vaticinios se cumplen y no se amarra el apoyo del partido de Carles Puigdemont. "Si falta de un acuerdo entre Junts y el PSOE, Sumar no tendrá excusas para no convocar primarias y no podrá vetar a nadie", avisó el exlíder de Podemos en uno de sus análisis de la base.

Iglesias alienta así la posibilidad de repetición electoral, mientras que en Sumar la dan por descartada, y a la vez sienta las bases de lo que sería una nueva negociación con Sumar para confluir en coalición. El exvicepresidente del Gobierno no rehusó en resaltar su furia contra Yolanda Díaz, a la que acusó de querer "matar a Podemos", pero de no haberlo conseguido. Además, advirtió de que los cinco diputados netamente morados en la coalición Sumar serán "fundamentales" durante la legislatura. "Los diputados de Podemos son tan cruciales como los de Bildu o PNV", avisó. Iglesias trata así de frenar la euforia que hay en Sumar al haber conseguido 31 escaños. En el equipo de Díaz se ven los artífices de haber frenado un gobierno de PP y Vox. Mientras, el exsecretario general pidió "humildad" y "autocrítica" porque el resultado de Sumar, "no llega al peor de Unidas Podemos" en 2019.

Todo en el mismo día que la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, rompió la tregua con Sumar. Menos de 12 horas después de las elecciones generales acusó a la vicepresidenta de "invisibilizar a Podemos" y de "renunciar al feminismo" con el veto a la ministra de Irene Montero y advirtió de que esa estrategia "no había funcionado electoralmente". Belarra advirtió además que si hay posibilidad hoy de reeditar el Gobierno de coalición es porque Podemos actuó con una "responsabilidad y generosidad enorme". "Se nos impuso un acuerdo que ninguna otra fuerza hubiera aceptado", censuró. Además, la líder morada reprochó a la vicepresidenta no haber ganado peso electoral para la futura coalición con el PSOE.