Ione Belarra enmienda a Yolanda Díaz: "La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado"

Los resultados obtenidos por Sumar ayer en la noche electoral están siendo estudiados ya en las sedes de todos los partidos que conforman la coalición electoral. Si bien Más Madrid e Izquierda Unida los celebran con entusiasmo, Podemos los ha enmendado totalmente, a pesar de ser uno de los perdedores de la noche, al perder tres diputados propios de los ocho que podía conseguir.

Ayer la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aparecía en la comparecencia a medios de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz con semblante serio que contrarrestaba con el ánimo de victoria del resto de líderes políticos. Si bien en Sumar aseguran que el ambiente ayer en el seguimiento de la noche electoral era cordial, la líder morada ha salido en una comparecencia sin preguntas a rebajar la euforia que sigue celebrándose en la calle Larra, 14 de Madrid, sede de Sumar.

"La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", ha cargado Ione Belarra desde la sede de su partido. Para la también ministra de Derechos Sociales, es un balance agridulce en el que se ha mostrado "aliviada" ante la posibilidad de que PP y Vox pudieran gobernar. Sin embargo, Podemos solo ve conseguido uno de sus objetivos, el de "mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición", pero no el de "gobernar con más fuerza". Así, los morados imputan los resultados electorales cosechados en coalición solo a Díaz. Resultados en los que Sumar se dejó casi 800.000 votos respecto a las elecciones generales de 2019, en las que se presentaba Pablo Iglesias como líder de Unidas Podemos. En la sede morada se analiza que se eligió a la vicepresidenta segunda del gobierno como candidata con el objetivo de tener mejor representación, dado que asumían que con Podemos "no bastaba", como repiten en varias ocasiones. "Este es el motivo por el que elegimos a Yolanda como nuestra candidata y sin embargo Sumar se deja 700.000 votos y muchos escaños respecto al resultado de Unidas Podemos". Para la dirección morada, "la estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente". Prometen ponerse a trabajar para "profundizar el trabajo" y con el objetivo de "tejer una mayoría plurinacional, feminista y progresista. No es el único mensaje dirigido a la vicepresidenta. Para Podemos, ayer la izquierda "ganó tiempo", pero en su opinión "no basta".

En la misma línea ha disparado hacia Sumar el exsecretario general, Pablo Iglesias, quien ya ha avisado que los diputados de Podemos conseguidos en la coalición -cinco- responderán solo a las ordenes de Podemos. " En la coalición Sumar, Yolanda Díaz tiene 10 diputados, Podemos tiene 5, responden a lo que decida su partido, lo mismo los 5 diputados IU, lo mismo los 5 comunes, y los 2 de compromís", avisó en un primer análisis la pasada noche en Canal Red.