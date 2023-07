El PP pide a Correos que amplíe horarios en todas las oficinas para que más de 300.000 españoles puedan votar

La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido a Correos que amplíe los horarios de atención al público durante los días que quedan para ejercer el voto "en todas las oficinas" para que más de 300.000 españoles que aún no lo han hecho puedan recoger su voto y "ejercer un derecho fundamental".

"Pido y exijo a Correos que lo haga, pero en todas las oficinas, todos los españoles vivan donde vivan tenemos los mismos derechos, y por tanto debieran abrirse todas las oficinas en los d]as que quedan para ejercer el derecho a voto, para que esos más de 300.000 españoles puedan recogerlo y ejercer su derecho a voto", ha afirmado en declaraciones a los periodistas

Gamarra ha incidido en que "no votar significa que Pedro Sánchez gane". "Es cierto que ha elegido una fecha llena de dificultades por las altas temperaturas o porque hay mucha gente de vacaciones, pero hago un llamamiento al voto, también a esos más de 300.000 españoles que pidieron el voto por correo y que en estos momentos no se han podido entregar y se encuentran en las oficinas de Correos", indicó.

La secretaria general del PP ha hecho un llamamiento para "que se acerquen a las oficinas donde establecieron que era su domicilio a recogerlo, y si no están en la oficina donde se dijo porque están en otra, que se acerquen porque se les puede acercar allí donde se encuentren". "Que lo soliciten porque todavía hay tiempo para ejercer su derecho. Nos jugamos el futuro", ha manifestado

Gamarra ha insistido en hacer un "llamamiento a que nos movilicemos, que no hay sol que pueda pararnos, que no hay molestia que pueda impedir que podamos llegar a una oficina de Correos a recoger esos 300.000 españoles que tiene ahí la documentación para que voten y puedan formar parte del cambio que esté en marcha y que es absolutamente imparable"

En cuanto a la información de Correos, la dirigente del PP ha afirmado que "no está dando la información precisa". "Si se entiende que el votante lo tenga en su mano, la realidad es que hay 300.000 votos que todavía no han llegado al votante y se encuentra en las oficinas. Se han intentado entregar pero no ha llegado a sus votantes. No es un número cualquiera, hablamos del derecho fundamental de 300.000 personas y el derecho a votar", ha afirmado. Por ello, ha manifestado que "Correos debería ampliar los horarios de atención al público durante los días que quedan para ejercer el voto en todas las oficinas en los días que quedan para ejercer el derecho a voto".

Solicitud a la JEC

El pasado fin de semana, el PP presenté un escrito a ante la Junta Electoral Central pidiendo que amplíe el plazo para depositar el voto por correo "hasta las 14:00 horas del 21 de julio". También demanda que Correos abra "todas sus oficinas" en horario de "mañana y tarde", no solo las que están en Madrid capital, Barcelona capital y otras zonas turísticas costeras

La JEC ya descartó el pasado 13 de julio ampliar el plazo para votar por correo, como había demandado el PP, alegando los "problemas que podría suscitar la modificación de los plazos establecidos para la solicitud y entrega en del voto por correo".