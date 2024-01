86-DOS, el sistema operativo que Microsoft compró por 50.000 dólares y terminó valiendo billones

Éste fue comprado por Microsoft por 50.000 dólares y sentando las bases para lo que en el futuro se convertiría en el Windows que todos conocemos a día de hoy.

La compra de Microsoft que lo cambió todo

Sería en julio de 1981 cuando Microsoft adquiriría los derechos de 86-DOS, también conocido originalmente como QDOS (Quick and Dirty Operating System). Un sistema operativo que sería desarrollado por Tim Patterson de Seattle Computer Products (SCPT, quien en un momento de necesidad, se inspiró en los manuales del sistema operativo más utilizado de la época.

Con esto nos referimos a que tomaría inspiración en el diseño del CP/M de Digital Research, desarrollado por Gary Kidall. Un sistema que fácilmente se encontraba en todos los ordenadores de aquel entonces.Al menos hasta que SCP decidiera formar parte del mercado en 1979, lanzando su placa S-100 basada en el Intel 8086. Sin embargo esta no contaría con ningún sistema operativo.

La necesidad que dio vida al 86-DOS

Debido a esta falta en sus dispositivos, las ventas del S-100 no tuvieron un buen arranque. Por lo que desesperados, acudieron a Digital Research, quienes tampoco lograron satisfacer la demanda del fabricante. Obligando así a SCP a trabajar en su propio SO “similar” a CP/M. Lo que daría lugar al QDOS en 1980 o “sistema operativo rápido y sucio”, que posteriormente se le conocería como 86-DOS.

Alternativamente, IBM trabajaba en su primera PC IBM, construida bajo la arquitectura del Intel 8088. Sin embargo, al igual que SCP, necesitaban un sistema operativo. Por lo que acudieron a Bill Gates (CEO de Microsoft) para acceder a los derechos del CP/M, quienes los redirigieron a Digital Research. Aquí las negociaciones fracasarían, ya que no aceptarían darles una licencia solo para estos le cambiaran el nombre a “PC-DOS”.

No sería hasta tiempo después que IBM contactaría nuevamente con Bill Gates, quien a su vez se acercó a Seattle Computer Products. Es así, como llegaron a un acuerdo inicial de US$ 25.000 que revolucionaría la industria, otorgándole a Microsoft la licencia del 86-DOS. Un acuerdo no exclusivo, por lo que ambos podrían venderlo a otros fabricantes, siendo IBM uno de los primeros que buscaba acceder a él.

Cómo el 86-DOS catapultó el éxito de Microsoft

Es así como en 1981, Tim Patterson dejaría SCP y se uniría a las filas de Microsoft. Así pues, desarrollando el que sería para muchos, el sistema operativo más importante de las próximas décadas, MS-DOS. Este surgiría de la tarea de portar 86-DOS al PC IBM. Pero la cosa no terminaría ahí, ya que el gigante daría paso a la compra total del SO por alrededor de 50.000 dólares.

Esto les colocaría en un lugar privilegiado dentro de la industria. Puesto que contaban con un sistema basado originalmente en CP/M, pero más eficiente y sobretodo, más económico. Por lo que su primer requisito para exportarlo a otros OEM, fue el uso obligatorio del nombre MS-DOS. Esto a excepción de IBM, quienes pronto lanzarían al mercado su modelo rebautizado como PC-DOS.

Por su parte, el equipo de Digital Research se enteraría de esto poco después. Por lo que amenazó con tomar acciones legales contra IBM, asegurando que su PC-DOS era prácticamente una copia de CP/M. A lo que prácticamente respondieron con un “dejemos que los consumidores decidan”. De esta forma, lanzaron al mercado tanto el PC-DOS como el CP/M-86.

Microsoft aseguró el futuro con la adquisición de 86-DOS

¿El resultado? CP/M se desvaneció del mercado. Mientras que el MS-DOS y PC-DOS se convirtieron en los sistemas operativos más comercializados de los ordenadores de aquel entonces. En gran parte debido a que la alternativa de Digital Research, no solo era más cara (alrededor de 200 dólares más), sino que muchos creían que no gozaba de las mismas ventajas que PC-DOS y MS-DOS.

Es así como la compra de 50.000 dólares de 86-DOS sentaría las bases para el nacimiento del MS-DOS de Microsoft. Un sistema operativo que dominaría por completo la industria, marcando el rumbo para lo que hoy conocemos como Windows, llegando a valer billones de dólares. Mientras que IBM se consolidó como uno de los fabricantes más grandes de la industria. Con una relación cercana al gigante, la cual perdura hasta el día de hoy.