Alibaba sufre el peor año de su historia: las claves de su caída

El Grupo Alibaba se consideró como el milagro económico de China, debido a su crecimiento sin precedentes, expandiéndose hacia todos los rincones de la digitalización. Sin embargo, su éxito inicial está desapareciendo. Puesto que su rendimiento disminuiría hasta convertirse en el peor año fiscal en toda la existencia de Alibaba como conglomerado tecnológico.

Claramente, la compañía enfrenta obstáculos macroeconómicos, los cuales impactarían significativamente su posición como gigante del comercio electrónico en China. Además de factores como la multa millonaria impuesta por el Gobierno hace un par de años, siendo el golpe más duro en toda su carrera. Ya que no solo representaría un desafío financiero, sino que frenó por completo el avance del Grupo Alibaba.

El año más difícil desde el exitoso debut de Alibaba en la Bolsa de Valores

Por ello, Alibaba experimenta una tasa de crecimiento más lenta de su año fiscal, desde su llegada al mercado estadounidense en 2014. Un estancamiento que se produjo tras descartar el plan de dividir su negocio de cloud-computing y llevar sus filiales a la Bolsa de Valores. Esto provocaría una caída para sus acciones, en un momento crítico de la guerra tecnológica, donde cada vez más empresas incursionan en la transformación digital.

En consecuencia, el valor de las acciones de Alibaba se desplomaría un 10% en la Bolsa de Valores de Hong Kong, sumándose a su anterior caída del 11% en octubre del año pasado. De manera que ambos eventos impactarían significativamente el valor de mercado de la compañía. Como resultado, trayendo pérdidas de aproximadamente 21 mil millones de dólares para el conglomerado tecnológico.

De ahí que Alibaba experimente actualmente uno de los entornos más desafiantes desde su creación hace más de dos décadas. Ya que a estos eventos, se añadiría una caída del 9,1% de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Así como una caída del 6,3% en el valor de Alibaba Health en Hong Kong. Esto como producto de la incertidumbre y las decisiones polémicas que tomaron como compañía.

La polémica decisión de Alibaba que tendría efectos en su año fiscal

Es así como la decisión de Alibaba contrajo grandes repercusiones, especialmente en un año donde la competencia digital aumenta constantemente. Debido al surgimiento de referentes tecnológicos en China como JD.com Inc., Pinduoduo Inc. y ByteDance Ltd, los cuales se convertirían en nombres prominentes del sector. Esto gracias a su capacidad para adaptar sus servicios a las demandas tecnológicas de sus consumidores.

Pero esto es algo que Alibaba viene arrastrando desde mediados del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 impactó millones de negocios a nivel mundial. En aquel entonces, la marca no logró adaptarse adecuadamente al confinamiento y las necesidades digitales. Además de las restricciones regulatorias impuestas por China para el sector tecnológico y la incursión del gobierno hacia una infraestructura de Internet de alta velocidad.

Las tensiones comerciales por parte de China y Estados Unidos

Sin mencionar que también enfrentarían restricciones por parte de Estados Unidos. Después de Biden planteara nuevas regulaciones con el objetivo de obstaculizar el desarrollo de la IA en China. Asimismo, limitando el acceso a los principales equipos de fabricantes de microchips. Una decisión que impactaría a algunas de las principales empresas de la región, lo cual se ve reflejado en el reciente año fiscal de Alibaba.

Además de estos desafíos, Alibaba enfrentó una multa por aproximadamente 2.800 millones de dólares a mediados del 2021. Esto tras una investigación que llevaría a cabo el Gobierno de China, en un intento por promover la toma de acciones antimonopolio. Una sanción que impactó de sobremanera en el anterior año fiscal de Alibaba y cuyas consecuencias son notables a día de hoy.

La visión optimista de Alibaba para su siguiente año fiscal

Es por estas razones que el 2023 es año fiscal más desafiante desde la llegada de Alibaba a la industria. Mientras que la presencia de los competidores se acentúa en el sector digital. Pero pese a los obstáculos, los líderes del conglomerado se mantienen optimistas, utilizando la palabra “Jin” para describirse a sí mismo. Ya que esta significaría “progreso” o “saltar hacia adelante”, transmitiendo sus intenciones de retomar su posición como gigante del comercio electrónico.

Sin embargo, es evidente cómo las pérdidas continúan acumulándose para el Grupo Alibaba. Por lo que es crucial que el gigante chino encuentre una nueva forma de innovar y reinventarse dentro de este mercado cada vez más competitivo. De lo contrario, existe el riesgo de que Alibaba continúe observando repercusiones en su futuro año fiscal.