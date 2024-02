Así colaborarán España y Japón en materia de ciberseguridad

Los peligros cibernéticos pasan a convertirse en una preocupación cada vez mayor para las organizaciones de todos los países y sectores. Ante esta realidad, tanto España como Japón reconocen la necesidad de abordar dichas amenazas de forma colaborativa, uniendo fuerzas para desarrollar soluciones más efectivas y robustas en el ámbito de la ciberseguridad.

Se trata de una alianza que, en teoría, ayudaría fortalecer la protección de los datos y la seguridad de los sectores informáticos en ambas naciones. A través de la implementación de infraestructuras especializadas y la colaboración de sus entidades expertas en este campo. Lo que se traduciría en un entorno digital seguro en el que coexista un intercambio de prácticas y conocimientos.

España y Japón firman acuerdo de colaboración en ciberseguridad

Es así como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el centro de coordinación del equipo de respuesta a emergencias informáticas de Japón (JPCERT/CC) dieron el anuncio que marcaría el inicio de su colaboración. Así pues, revelando un acuerdo de aproximadamente cuatro años, en el que se comprometen a compartir información sobre incidentes y a trabajar en proyectos conjuntos.

De igual forma se espera que ambas organizaciones designen personal delegado para facilitar el intercambio de experiencias entre sus sedes. Asimismo, se establecerá un punto de contacto común para llevar a cabo reuniones periódicas, permitiendo su constante colaboración. Estas medidas no solo agilizarían el abordaje de incidentes de ciberseguridad, sino que también facilitarán la compartición de información entre España y Japón.

La importancia de la colaboración internacional para la ciberseguridad

Según Félix Barrio (Director general de INCIBE), la colaboración estratégica entre España y Japón en el ámbito de la ciberseguridad es muy importante. Ya que permitirá fortalecer la seguridad digital de ambas regiones. Y es que en los últimos, la industria fue testigo de un preocupante aumento en la actividad de los piratas informáticos. De ahí la creciente necesidad de colaboración entre las distintas entidades internacionales.

Sin mencionar que, un informe de ProofPoint, asegura que los ciberdelincuentes no muestran signos de disminuir sus actividades. De hecho, continúan aumentando su presencia en línea a medida que se adaptan a los avances tecnológicos. Lo que plantea un desafío para las empresas que no implementan adecuadamente medidas de seguridad digital. Como resultado, dejando una puerta abierta, que los cibercriminales no dudarán en explotar.

L os desafíos en la seguridad digital

En este punto, nos referimos a una amplia gama de amenazas, que van desde engaños y estafas simples, como campañas de SMS o correo electrónico, hasta ataques más sofisticados. Entre estos se incluyen el ransomware, malware, ataques de denegación de servicio y otros métodos avanzados que buscarán infiltrarse en sistemas y redes sensibles. Por lo que se trata de un desafío constante para la seguridad digital.

De hecho, tan solo en 2024, se espera que los daños causados por ciberataques alcancen una cifra de 9,5 billones de dólares. Esto según informes de la empresa de investigación Cybersecurity Ventures. Pero eso no es todo, ya que proyectan que esta cifra aumentaría a US$ 10,5 billones en 2025. De ahí que cada vez más organizaciones y empresas inviertan millones en recursos de ciberseguridad para proteger sus datos.

Proyecciones de ciberseguridad de cara al futuro

El año pasado también se caracterizó por una amplia variedad de ataques cibernéticos y accesos no autorizados a sistemas informáticos. Estos acabarían por provocar daños significativos como resultado de estas intrusiones ymuestran potencial de generalizarse más conforme avanza la tecnología. Por ello, Hiroaki Kikuchi (Presidente del consejo de JPCERT/CC), destaca la importancia de trabajar juntos para abordar esta creciente amenaza.

Entre los ciberataques más comunes que afectan a empresas y usuarios, destacan las vulneraciones de datos – por su frecuencia particular–. Estos incidentes alcanzaron un nuevo récord en 2023, generando daños estimados en 4,45 millones de dólares. A estos se suman los ataques que utilizan ingeniería social para robar datos financieros o confidenciales. No obstante, estos se basan más en el aprovechamiento de la psicología que en las vulnerabilidades técnicas de los sistemas.

Por ello, es una realidad innegable que tanto España como Japón reconocen la importancia de abordar las preocupaciones en materia de ciberseguridad. Y ambos países se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos años para mitigar las amenazas que afectan a sus respectivos sectores. Esto como parte de los esfuerzos por impulsar una resiliencia cibernética, a la par que se cierra la brecha digital en la industria.