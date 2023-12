Así habría mentido Elon Musk a los prestamistas para comprar Twitter

Muchos conocemos al gigante de la tecnología por sus múltiples inversiones en áreas como la IA, vehículos eléctricos autónomos y sus avances aeroespaciales. Asimismo, Elon Musk es conocido como la cabeza de Twitter, actualmente llamado X Corp, una adquisición que guardaría un lado más oscuro. Esto según algunos prestamistas que ayudaron a financiar la compra de la que antaño fue una de las redes sociales más grandes del momento.

Es así como aseguran que Musk llevó a cabo un acuerdo verbal con ellos. Sin embargo, este no se cumpliría una vez realizada la adquisición y la posterior caída del valor de Twitter como empresa. Dejando a los involucrados en una situación complicada y generando un gran revuelo entre múltiples inversionistas del sector. Entre ellos, quienes alegan que el millonario actuó de forma deshonesta al incentivar la compra –aunque la veracidad de estas afirmaciones sigue en debate–.

Elon Musk enfrentaría deudas de US$ 13.000 millones por la compra de Twitter

Esto según un informe de Financial Times, en que se explica cómo Elon Musk llevaría a cabo un acuerdo verbal con siete bancos prominentes. Entre ellos, Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho y Societe Generale. Para así financiar la adquisición, proporcionándole un total de 13.000 millones de dólares para dicha compra.

Durante la negociaciones, el líder tecnológico aseguró que los prestamistas no perdería dinero con el acuerdo. Pero no sería hasta que el valor de X se desplomara drásticamenteque empezaron a ver que algo no estaba bien. Un escenario que, si bien no les tomó por sorpresa, empezó a generar duda entre los inversionistas potenciales de X Corp. Las cuales se acentuaron con laconducta empresarial de Elon Musk,

Líderes bancarias se plantean enfrentar las pérdidas o esperar que mejore la situación

Es así como la situación actual deja a estos siete bancos con una enorme de deuda en sus balances. Debido a que el valor de X Corp no aumentó como ellos esperaban. Ahora, enfrentando la decisión sobre la posibilidad de venderla y asumir las pérdidas, las cuales se dividen en préstamos de 6.500 millones de dólares. Además de bonos senior y junior por un valor de US$ 6.000 millones, y una línea de crédito de US$ 500 millones.

Una carga significativa para los bancos, pese a las garantías por parte de Elon Musk, quien desde un principio sabía que era una adquisición arriesgada. Ya que incluso antes Twitter registraba un valor negativo, complicando la situación. De hecho, intentaría detener la compra sin éxito, tras asegurarle a los bancos que no enfrentarían pérdidas al respecto. Los mismos que ahora reflexionan sobre la posibilidad de vender la deuda. en un intento por reducir la exposición al riesgo.

La adquisición que amenaza con romper los lazos entre Musk y bancos

De hecho, luego de que Musk se pronunciara a través de X, admitiendo que la compra todavía “tiene un valor negativo”, varias empresas multimillonarias calificaron la plataforma como “no invertible”. Así pues, generando pocas expectativas en torno a los fondos de inversionistas, mientras que el principal responsable intenta distanciarse de los anunciantes.

De ahí que algunos analistas sugieran que el valor real de la adquisición radica en la “relación de los bancos con Musk”, según Angelo Zino, analista senior en CFRA. Por lo que no existe no mucha confianza en que el anterior gigante de las redes sociales pueda dar vuelta a la situación. Lo que se traduce en un escenario complicado para los líderes bancarios involucrados.

Elon Musk se limita a dar comentarios sobre la situación de Twitter

Por su parte, tanto Musk como los líderes de X se negaron a hacer comentarios al respecto. Lo que generaría aún más incertidumbre y falta de confianza entre los posibles inversionistas, siendo los miembros del fondo de cobertura de Wall Street los últimos en pronunciarse. De esta manera,ofreciéndose a adquirir la porción principal de la deuda a tan solo 65 centavos por dólar.

Mientras que el resto muestra escepticismo y no ven garantías de que Linda Yaccarino (Directora Ejecutiva de X) pueda cambiar el negocio, según Financial Times. Por lo que existe incertidumbre sobre la falta de liderazgo que existe actualmente en la compañía. Así como el hecho que Musk no ofrezca comentarios al respecto, aumentando todavía más las dudas entre los involucrados.

Twitter (X Corp) enfrenta deudas en intereses bancarios anuales

Es así como X (Twitter) continúa enfrentado dificultades financieras durante el último año. Apenas logrando alcanzar los 2.500 millones de dólares, cifra muy por debajo de su objetivo inicial de US$ 3.000 millones. Una brecha que los deja en un situación desfavorable, cuando tienen que suplir una deuda de 1.200 millones en intereses bancarios anuales.

Una combinación que los dejaría en números rojos, y que generaría preocupación sobre la viabilidad de la plataforma. De ahí que grandes anunciantes se planteen el abandonar X Crop, lo que tendría consecuencias más graves. En este sentido, resultando en el quiebre de una plataforma que anteriormente era considerada como una de las principales redes sociales.