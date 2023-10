Se buscan CEO para startup. Razón: Byld

Crear, desde cero, startups que satisfagan una necesidad de grandes empresas y buscar al equipo humano adecuado para liderar estos proyectos.

Es, a grandes rasgos, el cometido de Byld, un Venture Building específico. “Nuestro negocio es crear nuevos negocios con grandes empresas”, detalla Adrián Heredia, CEO de Byld, quien detalla que todo esto se sustenta en dos grandes pilares. Por un lado, que sean negocios estratégicos para las corporaciones con las que trabaja Byld. El segundo “y casi que diría el más importante” es que son negocios “que se pueden apalancar o que se pueden aprovechar de activos de la corporación” para “reducir el riesgo” y que esta startup “vaya más rápido”.

Para poder hacer esto, Byld asegura llevar a cabo todo un proceso donde, primero, encuentran la idea de negocio. “Partimos de un área de oportunidad” expresada por la gran corporación. En una segunda fase se valida la idea. “Antes de crear una sociedad y de fichar a un equipo emprendedor o de hacer grandes inversiones en tecnología, validamos en pocos meses el negocio generando una primera versión de la startup, incluso con los primeros clientes y los primeros euros facturados. Es ahí cuando hacemos el plan de negocio y montamos la compañía·, detalla Heredia. Llegados a este punto es cuando se busca al CEO que lidere esta startup, así como el resto del equipo inicial.

A cambio de realizar este trabajo, Byld asume una coinversión junto con la corporación de la que surge el proyecto. Ambas asumen un riesgo conjunto y tienen un porcentaje equivalente de participación. “Seríamos una consultora, pero con el modelo de negocio de un fondo de inversión·, resume Adrián Heredia. Es así como Byld tiene un catálogo de varias compañías que después “vamos a vender, o bien a la corporación con la que hemos montado la startup, o bien al mercado”.

Buscando a un CEO emprendedor

Pero, ¿cómo se busca al CEO de un startup, cuando normalmente es una persona la que emprende su propia idea de negocio? Heredia asegura que se busca gente dispuesta a asumir el riesgo de dejar un trabajo estable e invierta un porcentaje de participación en un proyecto que está arrancando. Esta participación oscila en función del negocio, y puede ser del 20 al 50 % del capital.

Heredia asegura que Byld aporta seguridad a los proyectos, al ser “un cofundador con experiencia en muchas áreas del negocio” lo que “da mucha tranquilidad al emprendedor”. Además, defiende que el proyecto en el que se implican estos roeles está validado y es estratégico para una gran corporación.

Para estos puestos, suelen buscar o bien emprendedores que tienen varios proyectos a sus espaldas y que quiere seguir intentándolo, pero “con apoyo” y luego un perfil corporativo que quiere emprender. Es decir, empleados de banca de inversión o grandes despachos que tiene casi 20 años de experiencia y que sienten que “ha llegado el momento en el que tiene que decidir qué va a hacer con su vida: si va a seguir la carrera de de toda la vida o si hace algo por su cuenta”. Según Heredia, ˝hay mucha gente que a lo mejor no han emprendido porque no tienen una idea concreta, o tienen muchas, o porque, no entienden la complejidad de montar un negocio…”.

Mientras, la propuesta de Byld es un modelo que atrae mucho a este tipo de perfiles, porque es “emprender con paracaídas”. Además, de cara a las corporaciones con las que se monta la startup, Heredia defiende la capacidad de Byld de reemplazar el equipo directivo. “Si de repente ese equipo desaparece o tiene una fisura, podemos volver a ser el equipo hasta que incorporamos una o un reemplazo y eso reduce o el riesgo”.

Así pues, ¿cómo se consigue que una persona sienta como propia una idea de emprendimiento que no ha ideado? “Por un lado, porque es una idea que le encaja, bien porque ha emprendido o ha trabajado en ese sector”, defiende el CEO de Byld. Además, puede tener “un interés especial y es algo que le que le motiva”, añade. Además, “el hecho de que asuma un porcentaje de riesgo para mí es relevante” puesto que “una cosa es un trabajo realizado de manera absolutamente transaccional para llegar a fin de mes, pero cuando somos un porcentaje de riesgo te lo piensas mejor”.

Para que estos roles sientan como suyo el proyecto, Byld deja “muchas cosas, muchos matices, sin hacer aposta, como definir la cultura del proyecto, el incorporar los primeros empleados (salvo que sea estrictamente necesario)... Lo tiene que hacer el equipo emprendedor”, defiende Heredia.

Estos perfiles suelen ser encontrados a través de la red de contactos o con escuelas de negocio. Para convencerles, el CEO de Byld les diría que “es muchísimo mejor que trabajar en una torre muy alta hasta altas horas de la mañana sin que veas el impacto real de tu trabajo de forma inmediata”. Asegurando que “emprender es la bomba”, remarca que hacerlo de esta manera reduce bastante el riesgo. “Ss hacerlo con paracaídas”

Tasa de éxito

Preguntado por las tasas s de éxito tienen que tienen las startups que forman Byld, Heredia asegura que quizá sea un poco pronto para establecer según qué métricas. Ahora mismo, Byld tiene dos compañías participadas “que están creciendo” y se están preparando otras seis más, por lo que la idea es acabar el año con 8 participadas.

“Ahora mismo nosotros medimos el éxito en cuántas startups pasan el proceso de validación de las que empiezan”, defiende Heredia, que asegura que la constitución “no depende enteramente de nosotros”.

Según defiende Heredia, lo que hace Byld es generar un negocio de algo estratégico para una gran empresa, pero pensando en el medio o largo plazo que puede tener dos destinos diferentes: que la corporación acabe comprando esta startup (una operación con la que Heredia reconoce que Byld puede llegar a ganar mucho dinero pero que no es el destino habitual) o que la corporación mantenga una posición muy relevante y de mayoría en la primera época de fundación de la compañía para, a partir de ahí, involucrar a terceros inversores o incluso otras corporaciones.

Por eso, la startups que nacen de Byld no tienen, por lo general, vetada la entrada de nuevos inversores, aunque sean de la competencia directa de la corporación que las ideó. “Son negocios estratégicos, pero no críticos para las empresas”, defiende Heredia