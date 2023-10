¿Chat GPT se puede usar como herramienta para mejorar el SEO?

La Inteligencia Artificial es indudablemente, una de las herramientas más poderosas de toda la industria. Ideal para cualquier tipo de usuario que busque mejorar sus competencias digitales. Ya sea que las utilicen para estudiar, trabajar o crear contenido, es indiscutible el impacto que esta tendrá en dichas creaciones. Pero, ¿Chat GPT es realmente útil en el momento de mejorar el SEO de una web?

Así puedes usar Chat GPT para mejorar el SEO de una web

Cuando se trata de Chat GPT, existen muchísimas opiniones al respecto. Estas van desde medios como Forbes, quienes afirman que transformará la industria, hasta aquellos que desaprueban su uso. Aunque, existen prácticas insanas de esta herramienta, está claro que tiene una amplia gama de implementaciones en toda la industria. Por lo que, estas son algunas de las cosas que hay que saber al respecto.

Diseña títulos para mejorar el SEO

El bloqueo creativo es algo bastante común al momento de redactar o de diseñar contenido. Así pues, Chat GPT es una herramienta perfecta para superarlo, generando ideas de títulos de forma automática y optimizados para mejorar el SEO. Además de que siempre es posible modificarlos un poco, para así adaptarlos a un determinado estilo de redacción.

Obtén ideas potenciales para tu contenido con Chat GPT

Como se menciona anteriormente, es la herramienta ideal al momento de superar un bloqueo. Ya que es capaz de brindarte múltiples ideas en secuencia, respecto a la temática o palabra clave que quieras abordar. De esta manera, Chat GPT nos ahorraría una gran cantidad de tiempo, el cual se invertiría en mejorar apartados como el SEO en la metadescripción.

Genera metadescripciones para mejorar el SEO con Chat GPT

De hecho, uno de los apartados en los que más destaca Chat GPT, es en la elaboración de metadescripciones para nuestros artículos. Y lo mejor de todo, es que están completamente optimizadas para impulsar el SEO. Al mismo tiempo que se mantienen convincentes e incluso realizan llamadas a la acción, incluyendo las palabras claves durante el proceso.

Identifica errores gramaticales y voces pasivas

Todos quieren ofrecer la mejor calidad en cuanto a contenido para sus lectores. Sin embargo, es normal pasar por alto algún que otro error durante la redacción. Pues bien, Chat GPT es capaz de identificar dichos errores y a su vez brindar ideas para mejorar el SEO. De manera que el artículo tenga una mejor experiencia para el usuario y califique positivamente ante los ojos de Google.

Malas prácticas que debes evitar al usar Chat GPT para mejorar el SEO

Chat GPT es una herramienta poderosa, capaz de ayudar a mejorar enormemente el SEO. Aunque está muy lejos de reemplazar el valor del contenido original. Por otro lado, si se utiliza correctamente puede optimizar efectivamente cualquier artículo. No obstante, es fundamental no caer en malas prácticas en este punto, para así obtener resultados óptimos que impulsarán nuestro sitio web.

Generación de contenido de forma automática

Muchos se creen que Chat GPT es una herramienta capaz de hacer maravillas, entregando miles de textos generados al instante. Mientras mantiene una ortografía perfecta, optimizando su SEO y lo mejor de todo, de forma gratuita. Nada más lejos de la realidad. De hecho, es una de las peores cosas que se pueden intentar al momento de posicionar en Google.

Buscar las mejores palabras clave en Chat GPT

En un principio puede parecer una buena idea, pero no todo es miel sobre hojuelas. Chat GPT no conoce el volumen de búsqueda por palabra clave, por lo que en lugar de mejorar el SEO, nos dirigirá hacia contenido que no resuelva alguna intención. De manera que no aportaríamos valor para posicionar. Sin mencionar, que existen muchas herramientas capaces de hacer un mejor trabajo en este apartado.

Posible desinformación

Esto es algo que queda claro apenas comienzan a utilizar la aplicación y es que: Chat GPT miente. Ya sea por que su base de datos está desactualizada o porque busca llenar los huecos de información con material inútil. Algo que se traduce no solamente en texto de relleno, sino en una posible desinformación que estarías transmitiendo a los lectores. Además de que perjudicaría el posicionamiento de cualquier página web.

Definitivamente, el mundo de la Inteligencia Artificial se encuentra en constante crecimiento y es difícil saber cómo afectará a la industria de cara al futuro. Una aplicación valiosa para quienes se dedican a crear contenido –aunque difícilmente remplazaría el trabajo humano–. Está claro que Chat GPT es una herramienta perfecta al momento de obtener ideas para mejorar el SEO.