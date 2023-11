Las compañías europeas, a la cabeza en la adopción de la IA y el machine learning

El machine learning (ML) y la inteligencia artificial (IA) son dos de las tecnologías que más expectación están levantando en 2023, y todo parece indicar que han llegado para quedarse. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio “Preparing to Power Up: EMEA Leads the Way to an AI-Driven Future”, publicado por Workday.

En este informe destaca el optimismo de los líderes de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y es que más de la mitad (52%) ven con buenos ojos la oportunidad que supone la IA y el ML en sus organizaciones, frente al 50% de los Estados Unidos y el 46% de Asia Pacífico-Japón.

España presenta un optimismo elevado (58%) a la hora de incorporar nuevas tecnologías en comparación con otros países de la zona. Para poner estos datos en contexto, países como Austria (62%) y el Reino Unido (60%) son los que muestran mayor entusiasmo a la hora de incorporar estas tecnologías, mientras que Noruega (40%), Dinamarca (44%) y Alemania (45%) son los menos optimistas.

Así es como la IA y el ML impactarán en el futuro del trabajo

El citado estudio revela que los líderes empresariales creen que sus organizaciones se verán beneficiadas por la IA y el ML. No obstante, persisten las barreras para la plena adopción de la tecnología como las diferentes opiniones que suscita la tecnología en las salas de juntas, los silos de datos y la burocracia.

Los resultados de la encuesta sugieren que los líderes de EMEA son los que más confían en la IA y el ML. Tras la introducción del Reglamento General de Protección de Datos, la Unión Europea (UE) está en plena elaboración de un marco jurídico para la IA, conocido como la Ley de IA de la UE. El objetivo de la nueva regulación es reforzar la gobernanza en relación con la calidad de los datos, la transparencia y la supervisión humana, e impulsar una mayor confianza en la tecnología.

"Creemos que una regulación proporcionada, con unos requisitos razonables, y con un enfoque de mitigación de riesgos, puede ayudar a construir esa confianza y evitar el riesgo de daños potenciales, lo que impulsará la innovación”, explica Jens-Henrik Jeppesen, senior director of public policy, Workday.

Mayor inversión en IA y ML

El entusiasmo generalizado por la IA y ML entre todos los líderes de EMEA, sumado a los avances regulatorios, está contribuyendo a aumentar el interés de los inversores. Las organizaciones del norte de Europa lideran las inversiones en IA y ML, mientras que las del sur conservan un enfoque de inversión más conservador.

Sin embargo, aunque el optimismo entre las empresas es alto, las distintas funciones difieren en sus puntos de vista respecto a la IA y el ML, y también sobre la aplicación de estas tecnologías. Los CEOs están a favor de la IA y el ML: el 53% de los CEOs de EMEA se muestran entusiasmados con el uso de estas tecnologías en sus organizaciones. No obstante, les preocupa los potenciales errores que la IA y el ML podrían provocar.

Por su parte, los equipos financieros son los que han realizado avances más significativos respecto a la implementación de estas tecnologías en su trabajo diario. El 19% de los directivos financieros afirman que sus equipos están incrementando el uso de IA o alcanzando la madurez necesaria, mientras que el área de recursos humanos se sitúa a la cola de la adopción tecnológica.