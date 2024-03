Emprendedores españoles por el mundo

Barcelona es la tercera ciudad europea más atractiva para los emprendedores tecnológicos, según el Startup Heat Map. Y pese a nuestro sol, nuestras playas y nuestra buena calidad de vida, hay españoles que, por diferentes razones, prefieren emigrar y montar su startup lejos del país que les vio nacer. Hablamos con ellos para conocer las razones de una decisión vital.

Cosmopolitas

Estados Unidos, Hong Kong, Australia… Los emprendedores españoles eligen países muy distintos para estas aventuras internacionales.

Alejandro Ruiz Lara, fundador de Check To Build, eligió Estados Unidos porque vio “muy claro la oportunidad de negocio y la implantación tecnológica en proyectos de construcción en EE.UU”. Tras trabajar año y medio en España en generar nuestro primer Producto Mínimo Viable, pronto se dieron cuenta de que el mercado español no estaba preparado para su producto. “Empezamos una experimentación de ventas de 4 meses desde España en mercados internacionales donde podíamos tener llegada: LATAM, EE.UU, Reino Unido y algunos países del norte de Europa. Muy rápidamente vimos que en EE.UU y Reino Unido nuestro ciclo de ventas era de 3 semanas, frente a los 3 meses que necesitábamos en el mercado español”, recuerda.

También Ignacio Moreno, cofundador Capchase, emprendió desde el otro lado del Atlántico, aunque en su caso reconoce que fue una mezcla entre casual y buscado. “Nosotros habíamos vivido de cerca lo que es construir y crecer una startup desde España (si bien como empleados y no fundadores). Pudimos ver las grandes ventajas de emprender aquí – como acceso a talento bien formado y con ganas – y los inconvenientes – como el tamaño del mercado y acceso más limitado a capital. Por otro lado, es innegable que mercado y ecosistema americano funciona en un orden de magnitud superior. Hay otro ambiente a la hora de construir y crecer. Cuando tuvimos la oportunidad de emprender, estábamos en EEUU haciendo el MBA, y nos preguntamos cómo podíamos hacer para conseguir lo mejor de los dos mundos”, recuerda.

Así, emprendieron en Estados Unidos donde establecen su sede (Nueva York). Aunque Capchase es americana, gran parte del equipo está en Europa, y más concretamente en España.

Félix Martín Aguilar tiene experiencia como emprendedor en Sudáfrica, Hong Kong y España. Tras años como consultor de estrategia en el sector de las telecomunicaciones, un operador móvil en Sudáfrica le ofreció llevar el departamento de estrategia, puesto en el que estuvo 5 años. “Tras ver cómo se invierten billones de euros en basura electrónica, decidí enfocar mi energía en encontrar tecnologías y modelos de negocio que busquen un uso sostenible de la tecnología”, recuerda, por lo que fundó ReWare en 2015, dedicado al reacondicionado de teléfonos usados que acabó vendiendo. Ahora ha vuelto a emprender en España, en este caso con Aliqindoi, un marketplace que permite la compraventa segura de terminales entre usuarios. “Sudáfrica sigue siendo la economía más desarrollada, diversificada, tecnológicamente avanzada e industrialmente integrada del continente y por tanto es el destino preferido de inversión y la puerta de entrada al continente africano”, señala.

Más lejos aún se fue Goiko Llobet, CEO y fundador de GrowPro: Australia. Asegura que su trabajo como consultor de ingeniera informática le “aburría bastante”, así que en 2012 vende su coche y moto, dejó el trabajo y se fue Melbourne con Pablo Gil (ahora CEO de PropHero) para dar “un giro radical a mi vida: irme a Australia para emprender”. “Me habían hablado muy bien del país y de las oportunidades que ofrece, y con varias ideas en la cabeza, como un negocio de pádel, de importación, etc., terminé trabajando en un montón de cosas, desde la cafetería de la universidad, hasta dar clases de español o como dependiente en un Zara. Fue una experiencia que me enseñó que llegar a un nuevo país no es fácil; enfrentarse a problemas y situaciones sin tener conocimiento previo, puede resultar complicado. Vi en esto una oportunidad de negocio y así nació GrowPro Experience”.

Dificultades

Emprender en otro país puede tener ciertas ventajas frente a hacerlo en España, pero es una aventura que también tiene sus dificultades.

Como reconoce el fundador de GrowPro, “solo mudarme a un país nuevo y el mero hecho de dar el salto a una nueva vida ya supone un desafío en sí mismo”, pero asegura que la gente debería atreverse a vivir “una experiencia que les cambie la vida, pero también somos sinceros, y no pintamos que todo es de color de rosa, aunque al final compensa muchísimo el esfuerzo, tienes que buscarte la vida como parte de ese proceso”.

Para Ignacio Moreno, emprender lejos de casa trae retos personales y de negocio. En el primer punto, “tu red empieza desde cero” aunque “cada vez hay más españoles que han emprendido desde EEUU, formando una comunidad pequeña pero potente. Hay que aprender a navegar el ecosistema como extranjero, aunque también es cierto que EEUU siempre ha sido un país impulsado por inmigrantes”. Mientras, en el lado del negocio, asegura que “gestionar una organización global con un fuerte componente de trabajo híbrido o remoto es complicado. Alinear equipos con culturas diferentes, maneras de trabajar distintas y horarios cambiados requiere disciplina y esfuerzo. Sin embargo, las puertas que abre – acceso a mucho más talento, y riqueza en la diversidad – merecen mucho la pena”.

Para Alejandro Ruiz de Lara, que también emprende desde EEUU, cree que las dificultades se producen “si no haces una apuesta por el país completa. No saldrá bien si no haces un movimiento completo de empresa, sin intereses y propiedades fuera de EE.UU y sin un enfoque comercial que priorice ese mercado en primer lugar para una posterior en expansión”.

Qué le falta a España

Educación emprendedora e innovadora. Agilización y reducción de trámites y normativas. Más acceso a financiación de manera pública, privada e internacional. Atracción y retención de talento nacional e internacional (Goiko Llobet)

Cultura, clientes y capital. Trabas administrativas y presión fiscal. Alinear mejor incentivos para fomentar la creación de empresas y mitigar riesgos para el empresario. (Ignacio Moreno)

Más gente que quiera emprender. Crear un ambiente que favorezca el emprendimiento, flexibilizar y eliminar trabas administrativas. Establecer incentivos económicos e impositivos para atraer inversión. Equiparación de salarios a nivel Europeo para evitar la fuga de talento. Fondos de inversión. Ddominar el inglés de forma casi bilingüe para escalar (Félix Martín Aguilar)

Requisitos impositivos y normativa laboral dificultan mucho la capacidad de maniobra. Acceso a capital (Alejandro Ruiz de Lara)