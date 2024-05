España, país elegido por John Deere para lanzar su app de finanzas para agricultores

Muchas de las soluciones desarrolladas son de propósito general, pero a veces se desarrollan aplicaciones para un sector específico. Es el caso de MyFinancialApp, una propuesta de John Deere para los agricultores y ganaderos.

Aunque en un primer momento son los clientes los destinatarios, la idea “en un futuro cercano” es que cualquier agricultor o ganadero, aunque no sea cliente de John Deere Financial, se beneficie de la app. "Podrán utilizarla para ver ofertas concretas para toda la maquinaria de John Deere y los productos que podrían contratar con John Deere Financial”, nos adelanta Geeta Menon, Digital Product Manager de John Deere Financial y responsable del desarrollo de MyFinancialApp en Europa.

Los usuarios de esta app podrán consultar, a cualquier hora y en cualquier lugar, todos los detalles de sus contratos de financiación, incluso en su versión web. Por ejemplo, podrán consultar el calendario de pagos de su contrato, toda la información y detalle del mismo, y solicitar a través de la app cualquier cambio que necesiten hacer referente a la financiación. Además, podrán gestionar una cita telefónica con el personal de John Deere Financial directamente a través de la app.

Geeta Menon, Digital Product Manager de John Deere Financial John Deere

Entre los principales beneficios de esta app, la responsable alude, en primer lugar, a que reducirá “sensiblemente” el tiempo invertido en la gestión de financiaciones y en desplazamiento a los concesionarios (“con la consecuente reducción del impacto medioambiental”) así como en la búsqueda de información y documentos que necesitan para sus finanzas. Además, defiende que “mejorará también su gestión de tesorería, al tener toda la información necesaria en cualquier momento. Por último, también tendrán más facilidades para identificar cuál es su capacidad de inversión en nueva maquinaria, lo que consecuentemente les permitirá incrementar su productividad y mejorar la sostenibilidad de sus explotaciones”.

Inversión y previsión

La Digital Product Manager de John Deere Financial explicaba a La Razón que para la puesta en marcha de esta aplicación se ha contado con un equipo de desarrollo de seis ingenieros más una persona especialista en Experiencia de Cliente. Todos ellos “han estado trabajando durante 6 meses para tener lista la primera versión de la app (MVP, mínimo producto viable) y lanzarla en España, país escogido como piloto en Europa”.

Además, este equipo sigue trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades “para maximizar su funcionamiento y experiencia de los clientes”, en palabras de Menon.

En cuanto a los objetivos, esta responsable asegura de que son conscientes de que “no todos los clientes quieren una solución digital”, razón por la que os equipos locales de atención al cliente de John Deere “seguirán disponibles para nuestros clientes a través del contacto telefónico directo o vía email”.

Pese a todo, la compañía espera que el 70% de sus clientes adopten esta app en Europa.

Sin embargo, cabe señalar que no es el primer producto digital que esta compañía pone a disposición de agricultores y ganaderos. Geeta Menon explica que se tiene desde hace tiempo John Deere Operations Center, un sistema gratuito de gestión que, según detalla, permite a los agricultores gestionar sus explotaciones a través de los datos, así como su maquinaria y tareas en el campo. “En España, hay más de 10.000 usuarios que diariamente usan el John Deere Operations Center en su actividad”, afirma. “Es cierto que queda un largo camino por recorrer, por eso, en John Deere continuamos invirtiendo en nuevas soluciones tecnológicas para acelerar el viaje y avanzar hacia el campo del futuro, más productivo, eficiente y sostenible”, añade.