Este fue el primer SMS de la historia, enviado en los años 90

Hoy en día, resulta difícil imaginar nuestra vida sin las múltiples formas de acceder a la información que nos brindan las nuevas tecnologías. Un mundo donde absolutamente todos damos por hecho la existencia de las aplicaciones de mensajería, redes sociales y más. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo fue la llegada del primer SMS a la industria.

Para ello hay que remontarse a mediados de 1992. Una de las épocas con mayores hitos en la industria, como la llega del WWW, DVD, Windows 95, PlayStation y por supuesto, los primeros móviles. Y con ellos la llegada de los SMS, una idea que, en su momento, nadie pensó que evolucionaría hasta convertirse en unas bases fundamentales de la comunicación.

Los SMS como uno de los pilares de la comuncación

Hablamos de uno de los métodos de comunicación fundamentales del mundo. Independientemente de si se hace mediante un móvil, ordenador o incluso desde un dispositivo alternativo. Cuyo concepto se desarrolló por primera vez en 1984. En una colaboración entre la empresa francesa y alemana GSM por Friedhelm Hillebrand y Bernard Ghillebaert.

Sin embargo, no sería hasta el 3 de diciembre de 1992 cuando el primer SMS llegaría al mundo. Esto gracias al trabajo deNeil Papworth, un joven programador de software de 22 años del Reino Unido que trabajaba en Sema Group Telecoms. Durante esa fecha, Papworth envió el mensaje de texto “Feliz Navidad” desde su computadora a un teléfono móvil de Vodafone, cuyo destinatario era Richard Jarvis.

La llegada de una alerta característica

Esto fue el resultado de intensas sesiones de trabajo, prueba y error. En un intento por crear un servicio de mensajes cortos (SMS) para su cliente, Vodafone.Una travesía que sería más difícil de lo que esperaba y que se enfrentó a desafíos inesperados en el proceso. Ya que los teléfonosno tenían teclados en ese momento, por lo que Papworth tuvo que escribir el SMS a través de una PC.

Pero la evolución de los SMS no se detendría ahí. Ya que tan solo un año después, se introdujo una característica adicional que revolucionaría aún más la experiencia. Fue así como Nokia implementó una función de notificación, con un “bip” característico para alertar la llegada de un mensaje. Si bien solo unas pocas líneas GSM admitían los mensajes de texto, esta función sería un paso importante hacia la popularización masiva de los SMS.

Uno de los líderes móviles e impulsor de los SMS

No sería hasta 1997 que Nokia se convirtió en el primer fabricante en producir un teléfono móvil con teclado completo. Una innovación que se convertiría en un paso crucial en la evolución de la comunicación móvil, impulsando aún más la popularidad de los SMS. Aunque en aquel entonces, la mayoría de las personas aún preferían comunicarse directamente a través de llamadas.

Al igual que ocurre con muchas tecnologías nuevas, los SMS experimentaron un crecimiento lento en sus primeros años. Por ello, no sería hasta principios de los 2000 que se consolidaría completamente como servicio, alcanzando un promedio de 35 mensajes mensuales por persona. Una cifra que claramente dista mucho de lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero que sería el punto de inflexión para la comunicación de cara al futuro.

Desafíos a superar y cómo los SMS se convirtieron en la piedra angular de las comunicaciones

Esto se debía a las limitaciones de las redes y dispositivos de la época. Ya que no solo era increíblemente complicado escribir en un teléfono con apenas nueve botones. También existía un límite de caracteres. Hasta un total de 160 caracteres por SMS, lo que llevaría a las personas a escribir con “lenguaje de texto” (text speak). Básicamente, abreviaciones como“lol” (laugh out loud), “brb” (be right back), “omg” (oh my god), “btw” (by the way), entre otros.

Y ni hablar del uso de emoticonos o mejor dicho símbolos hechos a partir de caracteres. Uno de los aspectos destacados en los primeros años de los SMS, que evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como emojis.Los mismos que hoy en día están presentes en casi todas las aplicaciones de redes sociales y mensajería. Con el tiempo, evolucionando más hasta transformarse en stickers, los cuales están presentes en toda red social.

Actualmente, es difícil imaginarnos una vida sin la existencia de aplicaciones como WhatsApp, redes sociales o los SMS convencionales. Una modalidad muy arraigada en nuestra vida, donde millones de personas envían toda clase de textos, imágenes, videos, emojis, GIF, etc. Algo que nadie se imaginó desde que se escuchó aquel primer “bip” de Nokia a mediados de 1992.