Hay un 5% de posibilidades de que la IA provoque la extinción de los humanos

Sin embargo, así como hay quienes opinan que podría ser la perdición de la raza humana, también hay algunos que difieren. Todas las opiniones, reflejadas en la encuesta realizada a 2700 investigadores de inteligencia artificial, muestran un desacuerdo generalizado y además comparten las incertidumbres de esta posibilidad. ¿Cuáles serían los detonantes de este acontecimiento y qué depara el futuro?

La encuesta sobre la inteligencia artificial realizada a expertos

La encuesta se enfocó principalmente en investigadores de la inteligencia artificial que han publicado trabajos de investigación recientemente. Asimismo, se tomó en cuenta que dichas investigaciones se hayan presentado en seis de las principales conferencias sobre este campo. Hasta la fecha, se establece como una de las encuestas más grandes realizadas en el tema. En el documento, se le pidió a cada participante que compartiera su opinión.

El tema principal de la encuesta se centraba en las posibles líneas temporales para los hitos tecnológicos futuros de la inteligencia artificial. Asimismo, se pidió a los profesionales compartir sus opiniones sobre las consecuencias positivas o negativas que podrían traer estos logros. Entre los 2700 participantes, el 58% concordó en que existe hasta un 5% de probabilidad de que la humanidad se extinga. También presentaron otros escenarios muy negativos relacionados.

Las probabilidades son reducidas, pero no menos impactantes

Destaca que solo se trata de un 5% de probabilidad entre millones. Sin embargo, Katja Grace, del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial en California, resalta que la creencia general de esta posibilidad es más crucial. Más de la mitad de investigadores no piensan que sea improbable que la IA destruya a la humanidad, lo que en sí mismo es una revelación bastante abrumadora y preocupante.

Sin embargo, Émile Torres, de la Universidad Case Western Reserve en Ohio, declara que no hay necesidad de asustarse aún. Aunque se trata de la opinión de expertos en la inteligencia artificial. Es importante considerar que muchos de ellos no tienen experiencia en el pronóstico de estos avances. De hecho, tanto Grace como otros profesionales reconocen que la mayoría no cuenta con la preparación necesaria para prever la trayectoria de la IA.

Pero, a pesar de esta declaración, el acierto es una posibilidad que se debe considerar. Sobre todo, cuando observamos la versión de esta encuesta que se realizó en 2016. La misma mostró una alta precisión en cuanto a la previsión de hitos que la inteligencia artificial alcanzaría en los próximos años. Pasó lo mismo con la encuesta del 2022, en la cual muchos investigadores predijeron que la IA vería ciertos logros mucho antes de lo previsto.

Estas predicciones concordaron con el acontecimiento de ese mismo año, en el que debutó ChatGPT durante noviembre. También con Silicon Valley implementando servicios de chatbot de inteligencia artificial basados en modelos de lenguaje extensos. Tomando estos aspectos en cuentas, no hay que descartar completamente que un evento como la extinción humana pueda ocurrir en el futuro.

Otras predicciones de los investigadores

La extinción humana no fue la única opinión que se compartió en la encuesta. Predijeron que existe más de un 50% de probabilidades de que la IA pueda completar 39 tareas de muestra con éxito. Algunas de ellas incluyen la creación de nuevas canciones o incluso la programación de un sitio de procesamiento de pagos desde cero. Sin embargo, actividades más complejas como instalar un cableado eléctrico o resolver misterios matemáticos podrían tomar algo más de tiempo.

También destacó la opinión de que existe un 50% de probabilidades de que una inteligencia artificial superhumana sea creada para 2047. Esta misma podría incluso superar a los humanos en la realización de todas las tareas. Además, se discutió un tema que a muchos nos atormenta: la posibilidad de que todos los trabajos se vuelvan completamente automatizados. Este último se predijo con un 50% de posibilidades de ocurrir para 2116.

Además de la extinción de los humanos, se destacaron otros escenarios que no incluyen una IA superhumana. Más del 70 % de investigadores plantearon situaciones que involucran deepfakes, armas diseñadas, control de poblaciones e incluso manipulación de la opinión pública. Asimismo, Torres mencionó los peligros de la inteligencia artificial, causando desinformación con respecto a temas delicados como el cambio climático.

A pesar de que se esperan muchos cambios en torno a la inteligencia artificial, Torres afirma que es un proceso impredecible. También hizo referencia al agotamiento de la financiación y el interés corporativo que sucedió durante las décadas de 1970 y 1980. Podría repetirse en el presente, causando una parálisis en el desarrollo y tal vez retrasando todas las predicciones recopiladas en esta encuesta.