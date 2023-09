El negocio de Nintendo que le permite resistir contra XBOX y PS5

Cuenta la leyenda que un periodista escribió de Lola Flores lo siguiente: “no canta bien, no baila bien… pero no se la pierdan”. Y, salvando las distancias, algo similar podría decirse de Nintendo.

Sus consolas actuales no tienen la potencia bruta de otros grandes competidores, como PlayStation 5 o XBOX One, sus videojuegos no se basan en gráficos deslumbrantes, e incluso habrá quien piense que todo sus personajes están rodeados de un halo infantil.

Sin embargo, la realidad es que la empresa japonesa compite, y de qué manera, en el mercado de los videojuegos. Y lo hace con una idea de negocio que puede parecer anticuada, pero que le sigue sirviendo para liderar el mercado en Japón, y acercarse a otros competidores en el resto del mundo.

Videojuegos exclusivos

La gran seña de identidad de Nintendo es que no fabrica videojuegos para otras plataformas. Esto fue así hasta el año 2016, cuando sorprendió al mundo con el lanzamiento de dos juegos que corrieron una suerte muy diferente: Pokémon Go y una versión móvil de Mario Kart para iPhone.

El primero marcó un hito, no solo por ser su primer acercamiento a las plataformas móviles, sino porque se convirtió en un fenómeno mundial en poco tiempo. Las primeras experiencias con el juego no estaban del todo optimizadas, sin embargo, la inclusión de la realidad aumentada para poder capturar a los pequeños monstruos digitales fue suficiente para que millones de usuarios se engancharan.

Aquel año no era raro ver a personas caminando por las ciudades 'en busca de Pokémon'. De hecho, uno de los grandes fuertes del juego fue la geolocalización, que permitía encontrar personajes de agua en fuentes y lagos públicos, por ejemplo.

Pero, al margen de estos dos títulos, Nintendo ha apostado siempre por una defensa férrea de su consola como única plataforma para disfrutar de sus títulos. Una estrategia que podría parecer anticuada en un mundo tan globalizado, y que se sitúa en las antípodas de opciones como Steam, que permiten jugar a miles de títulos desde cualquier PC.

Pero hay que reconocer que la estrategia funciona y las ventas de sus consolas no para de crecer. De hecho, actualmente la Nintendo Switch es la consola más vendida del mundo con 125 millones de unidades, solo por detrás de la descontinuada PlayStation 2, según datos de la web VG Chartz.

Personajes emblemáticos

La otra razón de su éxito radica en sus personajes. Cualquier fan de los videojuegos, e incluso los que no son jugadores habituales, conocen videojuegos como Mario Bros, Pokémon o Zelda. De hecho, este último se ha convertido en 2023 en uno de los mejores videojuegos del año, según los portales especializados.

Lo que ofrece Zelda, tanto Breath of the Wild como su reciente versión Tears of the Kingdom, es un mundo abierto con cientos de horas de juego, misiones secundarias de todo tipo y un universo por explorar donde el jugador decide cómo abordar su aventura.

Esto ha logrado no solo aumentar las ventas de la consola, sino crear una identidad de marca que otras compañías solo pueden soñar con tener.

Innovación ante todo

Por último, no podemos olvidar que Nintendo es una compañía que sigue su propio camino en el mundo de los videojuegos. Su consola Wii se desmarcó de la competencia ofreciendo mandos y juegos para disfrutar en familia.

Y más de lo mismo ocurre con la Switch, que puede usarse como consola portátil o conectarla a un televisor para jugar en pareja o en grupo. Una demostración más de que no gana el que más potencia bruta tiene, sino el que logra crear una mejor experiencia de usuario.