Las políticas Zero Trust y la arquitectura SASE: nuevas tendencias en seguridad empresarial

Las empresas cada vez se muestran más alarmadas ante la incipiente cantidad de ataques cibernéticos acaecidos. Ahora las organizaciones, además de los asuntos más puramente organizativos y estructurales, tienen otra prioridad entre sus objetivos, protegerse.

Es bien sabido los grandes avances que ha traído consigo toda la transformación digital, la cual está resultando de gran ayuda para las diferentes empresas.

Sin embargo, toda esta digitalización también ha llevado a una mayor vulnerabilidad y con ello se pone en riesgo todo el buen funcionamiento de las corporaciones.

Ahora las empresas, y también los usuarios a nivel particular, se encuentran cada vez más interesadas en todo cuanto tiene que ver con ciberseguridad y es que son conscientes de los riesgos que supone la red. Las actividades empresariales se sustentan en los distintos avances que la era digital nos ha traído, pero también se están viendo obligadas a invertir en materia de seguridad.

Para hacer frente a estos permanentes ataques maliciosos se han venido desarrollando soluciones, destacando dos nuevas tendencias en seguridad empresarial, hablamos en este caso de las políticas Zero Trust y de la arquitectura SASE.

El modelo de seguridad Zero Trust

Esta tendencia en ciberseguridad se basa en el principio de cero confianzas, es decir una estrategia de seguridad de red con la que ninguna persona o dispositivo dentro o fuera de la red de una empresa pueda tener acceso para conectarse a los sistemas. De esta manera, para poder acceder a los entresijos de una empresa, la persona deberá ser validada y autorizada.

Con la seguridad de Zero Trust el acceso se limita y es que solo se conceden autorizaciones de forma selectiva y únicamente para aquellos recursos que sean necesarios por parte de los usuarios. Este sistema de seguridad se caracteriza por la continua autenticación, y es que para acceder será necesario identificarse de manera continua.

Otro punto relevante a tener en cuenta es la detección de los dispositivos, y es que Zero Trust confirmará el estado de todos aquellos que traten de conectarse a la red. Además para garantizar toda la seguridad a las empresas, Zero Trust tendrá un control y autorización continuos, y encriptación de datos y administración de derechos. Zero Trust se sustenta en los principios de conceder el menor número de privilegios posibles, siempre verificar las identidades y supervisar y evaluar de forma continua.

La arquitectura SASE

El concepto Secure Access Service Edge surge ante la complejidad de los sistemas de la nube, la necesidad constante de estar conectado a las redes y las aplicaciones desde cualquier lugar, y la relevancia de asegurar los accesos de los usuarios.

Al hablar de la arquitectura SASE lo hacemos del empleo de la tecnología ya existente de nuevas formas y su combinación con otras de una manera diferente. Con la finalidad de proteger las redes y los sistemas empresariales, los componentes claves son la red S-WAN, Agente de Seguridad de Acceso a la Nube (CASB) o el Firewall como Servicio (FWaaS).

La arquitectura SASE, que se basa en el sistema cloud, busca ofrecer seguridad a los usuarios, a las aplicaciones y a los datos. Con esta tecnología se permite que las empresas puedan acceder de una forma inmediata e ininterrumpida de manera totalmente segura. Para hacerlo efectivo se identifica tanto a los usuarios como a los dispositivos, aplicando para ello mecanismos de seguridad basados en políticas determinadas y proporcionando un acceso seguro.

La razón de ser de SASE es ofrecer una mejor conectividad y seguridad completa para poder dar respuesta a las distintas necesidades que presentan las compañías, logrando con ello una experiencia óptima del usuario. Las principales ventajas de la arquitectura SASE son la seguridad y enrutamiento integrados, la arquitectura distribuida, la orquestación y políticas centralizadas y basadas en roles, los costes de WAN reducidos y el acceso remoto seguro.

Una solución de seguridad completa para las empresas

Sin duda la combinación de ambos recursos ofrece una serie de beneficios para las organizaciones. De este modo, proporciona una mayor seguridad y es que Zero Trust otorga una capa adicional de protección al exigir la autenticación y autorización constantes.

Además ambas incrementan la flexibilidad ya que SASE proporciona acceso seguro a las aplicaciones y recursos desde cualquier punto, aumenta la eficiencia al permitir a las empresas simplificar y centralizar la gestión de la seguridad y la conectividad en un servicio gestionado en la nube, y finalmente mejora la visibilidad y el control.

La digitalización ha traído consigo números aspectos para ofrecer soluciones pero debe hacer frente a la seguridad. La tecnología en este sentido puede ser un punto de apoyo y de ayuda para conseguir reducir los riesgos y las amenazas. Estas dos nuevas tendencias vienen de la mano para completar las necesidades de seguridad de las organizaciones y son complementarias entre sí.