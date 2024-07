Primera ronda y cambio en el consejo de administración de Widhoc

Widhoc, la startup murciana especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la agricultura (especialmente en la gestión eficiente del agua y la optimización de los recursos naturales en los cultivos) acaba de cerrar su primera ronda de inversión por casi dos millones de euros. Una operación liderada por Juan y Alvaro Vercher Fons (de la familia Vercher, antiguos dueños de la empresa Bollo international Fruit, vendida por casi 400 millones de euros al fondo Freeman Capital) que entran además a formar parte del consejo de administración de Widhoc.

Ignacio Delgado, CEO de Widhoc, detalla a esta redacción que la entrada de estos dos socios al consejo de administración se debe a que “consideremos una alianza estratégica que una de las familias más influyentes del mundo agrícola apueste por nuestra tecnología”.

La solución propuesta por esta startup es “una combinación de distintas tecnologías (IoT, IA, visión satelital, optimizada al sector agrícola)”, según explica a La Razón Roberto Linfate, miembro del consejo de administración, socio inversor, Director de Estrategia e Innovación en Widhoc así como CEO de TK Analytics, quien también detalla que los agricultores pueden usar estas tecnología bien a través de la app o de un navegador web.

4eGrowth all in one es el nombre de la aplicación móvil, que permite una monitorización agrícola basada en IA y un seguimiento del campo en tiempo real mediante tecnología satelital y análisis de datos avanzado. Widhoc también ha desarrollado su datalogger D-WIDE, alimentado por energía solar, que maximiza la producción agrícola; boyas inteligentes para la gestión de embalses y pantanos; y sistemas avanzados para el monitoreo remoto de plagas.

Según Linfate, "4eGrowth no es solo una plataforma, es un cambio de paradigma en la gestión de explotaciones agrarias. Al integrar IoT, big data e IA, esta plataforma como servicio (PAAS) está destinada a revolucionar la agricultura. Los chatbots y la inteligencia artificial están transformando cómo la industria agroalimentaria interactúa con sus productores y consumidores, mejorando los procesos productivos y optimizando la eficiencia de las operaciones, marcando así un nuevo hito en nuestra capacidad de ofrecer soluciones tecnológicamente avanzadas y altamente eficientes".

Futuro tras la ronda

Con esta ronda, la startup quiere “seguir con el road map de la empresa (mejoras evolutivas de la aplicación y ampliar al resto de países el servicio)”, según Delgado.

"La inversión de Bongerma en Widhoc no solo refleja nuestro compromiso con el avance tecnológico en el sector agrícola, sino también nuestra confianza en el potencial de Widhoc para liderar este cambio", afirma Juan Vercher, portavoz de la sociedad Bongerma VF, quien también aclara que su empresa es una “sociedad patrimonial que invierte en activos tangibles e intangibles pero esta vez por el equipo humano que hay detrás”.

Uno de los proyectos más destacados de Widhoc en el último año ha sido la colaboración con la administración regional murciana y la Confederación Regional de Cooperativas de Cultivo (CRCC) para la instalación de 1.000 sondas de humedad en diversos puntos estratégicos. Este proyecto, que se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por mejorar la gestión del agua y la sostenibilidad agrícola, utiliza tecnología de vanguardia para monitorizar y optimizar el uso del agua en tiempo real. Las sondas proporcionan datos cruciales que permiten a los agricultores y a los organismos reguladores tomar decisiones informadas sobre el riego y la gestión de recursos, mejorando así la eficiencia del agua y contribuyendo a la preservación del medio ambiente.