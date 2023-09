¿Qué fue de Adium, el servicio de mensajería de Mac?

Si echamos la vista hacia atrás seremos conscientes de cómo han cambiando nuestras vidas. No hace falta retroceder demasiado, basta con mirar allá cuando los teléfonos móviles aún eran un espejismo y el futuro no parecía tan avanzado. En aquellos años la sociedad vivía sin estar pegada a un terminal y sin la necesidad constante de entablar comunicación instantánea con los conocidos.

Efectivamente, ahora que vivimos en la época de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o incluso de las redes sociales, nos parece impensable que en aquel momento pudiéramos sobrevivir, pero sí, lo hacíamos. Cuando estábamos fuera de casa la comunicación por mensajería no existía y era cuando llegábamos a esta y nos conectábamos a internet y al ordenador cuando el mundo parecía abrirse ante nosotros.

Por aquel entonces la comunicación directa con nuestros amigos, familiares o conocidos se basaba en servicios que solo eran posibles con el ordenador. La variedad era mucha pero en el día de hoy queremos hacer un especial homenaje al servicio de Mac, hablamos de Adium.

Así era el patito verde de Adium

Adium fue desarrollado para Mac como un servicio de mensajería instantánea y a vista de todos era un pato de color verde cuyo nombre era Adiumy. Este servicio fue creado en el año 2001 por un estudiante universitario, Adam Iser, que pese a que en su origen se encontraba bastante limitado, poco a poco fue mejorando la calidad de la aplicación.

Todo aquel que tenía un Mac tenía a Adiumy en el equipo, dispuesto siempre a hacernos socialmente mucho más activos. El servicio era gratuito y de código abierto lo cual permitía que se pudiera iniciar sesión en varios servicios de mensajería del momento, tales como Google Talk, MSN Messenger, XMPP, IRC, ICQ o iChat entre otros. Era como tenerlo todo en uno, algo que ahora nos resulta muy usual pero que para la época era un milagro.

Un diseño de interfaz revolucionario

Cuando se operaba con el pato verde lo hacíamos con una aplicación revolucionaria para la época. Recordemos que hace más de 20 años de esto por lo que todo cuanto fuera nuevo resultaba novedoso y creativo.

La interfaz de Adium permitía desarrollar el ingenio y es que nos daba la posibilidad de adaptarla como se quisiera, con la posibilidad de tener de forma flotante a los contactos sobre el fondo de pantalla y hasta de hacer que las ventanas fueran transparentes.

Pero esto no terminaba aquí, no. Con Adium se podía enseñar un estado de conexión dinámico, siendo posible incluso personalizarlo y mostrar a nuestros contactos la canción de Spotify que escuchábamos a modo de estado.

Pero en cuanto a rendimiento se refiere, el diseño de su interfaz era mínimo y sencillo, consistiendo en una ventana que incluía la lista de servicios y los contactos, y una segunda ventana para las conversaciones que pudiéramos tener.

El final para Adium llegó más pronto que tarde

Adium y su pato verde dieron mucho a los jóvenes de la época que tenían un Mac y que experimentaban en esto de los mensajes directos y al momento. Pero no todo es para siempre y el progreso acabó por relegar a Adiumy al recuerdo. La telefonía revolucionaría el mercado y los iPhone llegaron para cambiarlo todo.

Los smartphones cambiaron nuestra forma de comunicarnos. Llegó el universo de las aplicaciones, algunas como WhatsApp o Telegram para hacernos la vida más cómoda y más conectada. Si con nuestro teléfono móvil podíamos tenerlo todo al alcance, ¿para qué queríamos ahora a Adium con Google Talk por ejemplo? Y así fue como empezó a caer en el saco de los olvidos.

El último intento para dar un salto de Adium fue con su última actualización en el año 2012. Sin embargo no se logró lo esperado y el pato verde fue cayendo en picado hasta que todos acabamos por olvidarnos de él, no obstante ya no nos era tan útil. ¿Quién va esperar a llegar a casa y conectarse a internet teniendo un smartphone en el bolsillo? Pues eso, nadie y Adiumy se fue desvaneciendo.

Y ahora, ¿qué ha pasado con Adium?

Aunque Adium fuera cayendo en el olvido debes saber que no ha desparecido totalmente, y no hablamos solo de su recuerdo. El programa para Mac sigue estando disponible para aquellos intrépidos y que añoren el pasado. Desde la web oficial del servicio podrás descargar la última y más reciente versión, Adium 1.5.10.4, eso sí revisa si tu equipo cumple los requisitos de sistema admitidos.

Si ahora decidieras descargarlo e instalarlo en tu equipo podrías revivir aquella época, pudiendo conectarte a MobileMe o a Livejournal. Es más desde el propio sitio web se anuncia que con esta aplicación de mensajería instantánea y gratuita para macs podrás conectarte a XMPP (Jabber), IRC y otros.

Lo cierto es que su presencia aún en nuestros días es más cuestión de nostalgia que de eficacia y utilidad. Podrás descargar su última versión pero poco uso le darás dado que nuevas aplicaciones como Twitter no parece que respondan con Adium. Adiumy sigue entre nosotros pero como un quiero y no puedo más que otra cosa.