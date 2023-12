¿Por qué los humanos podemos perder el control de la IA? he aquí las claves

Hablamos de una tecnología que por muchos años formó parte de la ficción. Donde constantemente se nos generó el miedo sobre qué pasaría si los humanos llegamos a ser dominados por máquinas. Pues bien, algunos líderes de la industria comparten esta teoría y explican cómo podríamos perder el control de la IA. Una advertencia sobre las posibles consecuencias que esta tendría a nivel global.

Si bien se trata de una innovación en pañales, está claro que continúa generando preocupaciones en todo el mundo. ¿Cómo afectará la seguridad? ¿Qué pasará si se se vuelve más inteligente? ¿Nos espiará sin darnos cuenta? Estas solo algunas de las preguntas, y ahí radica el principal motivo de que cada vez haya más regulaciones para la industria tecnológica.

Líder global de tecnología habla sobre la posibilidad de perder el control de la IA

Una de las personas que aborda este tema es Rene Haas (Directo Ejecutivo de ARM Holdings PLC), quien durante una entrevista comenta sobre el miedo de que los humanos podríamos perder el control de la IA. Después de todo, hablamos de una revolución tan grande como lo fue el Internet en su momento y como lo serían posteriormente los teléfonos inteligentes.

Así lo asegura el CEO de ARM, explicando como esta tecnología continúa abriéndose camino en nuestra vida diaria. Al mismo tiempo que modifica nuestra percepción de cómo “trabajamos, vivimos y jugamos”. Una tendencia que según sus predicciones, seguirá proyectándose en las próximas décadas, consolidando aún más su presencia a lo largo de la industria tecnológica.

El dilema de la tecnología, ¿podemos mantener el control de la IA?

Pero, ¿cómo es posible perder el control de la IA? La verdad es que no es difícil imaginárselo. Más allá de lo que nos enseñó la ficción, una manera más “realista” sería volvernos extremadamente dependiente de ella en el futuro. Hasta el punto de no poder tomar decisiones propias o resolver problemas por nuestra propia cuenta. Una situación en la que nuestra autonomía como especie se vería comprometida.

A esto se suma un mal uso de la IA. Ya que la preocupación inmediata de las naciones no es precisamente un robot que cobre vida propia, sino más bien los ciberdelincuentes. De momento, existen informes de seguridad que hablan sobre que los piratas informáticos no saben cómo abordar la IA sin comprometerse a sí mismos. Pero esto no significa que no puedan lograrlo en algún momento.

Reflexiones de un gigante tecnológico global

Recordemos que estas afirmaciones provienen de uno de los gigantes de la tecnologíaglobal, cuyos microchips y semiconductores están presentes en prácticamente cualquier dispositivo móvil. Al mismo tiempo que se expanden constantemente hacia los terrenos inexplorados de la Inteligencia Artificial, disminuyendo su dependencia del mercado de smartphones.

De ahí que sus palabras sobre el control de la IA cobren tanta importancia. Después de todo, hablamos del principal proveedor de empresas como Nvidia, Samsung, Apple y Huawei, quienes incursionaron en ésta en mayor o menor medida. Especialmente Nvidia, quien recientemente anunció que disminuiría su producción orientada a videojuegos para enfocarse más en arquitecturas de IA empresarial.

¿Estamos preparados para abordar las preocupaciones de la IA?

Está claro que es un mercado en crecimiento y que, tal como afirma Haas, toma cada vez más relevancia en nuestras vidas. Razón por la que actualmente existen tantas restricciones relacionadas a su desarrollo. Así como juntas directivas que se llevan a cabo en todo momento sobre cómo abordar esta tecnología en crecimiento. Impulsadas por la necesidad de establecer marcos legales y éticos sólidos para garantizar que sea beneficiosa para la sociedad.

“Creo que los CEOs de hace 10 años no hablábamos con organizaciones gubernamentales tan frecuentemente como lo hacemos hoy”.

Pero además de su desarrollo, está el tema de su utilización. De ahí que congresos como el de Alemania, Italia y Francia acordaran implementar sistemas de gobernanza para la regulación de la IA. Básicamente, una central encargada de clasificar estas aplicaciones según sus posibilidades y usos, asegurándose de que se adhieran a los estándares de seguridad global.

Como mencionamos anteriormente, se trata de una tecnología incipiente. Por lo que aún está por verse cómo continuará afectando a las organizaciones. Pero lo que sí está claro, es que tiene el potencial de cambiar la industria digital cómo la conocemos. Ya sea para mal o para bien, siendo ahí donde radica la importancia de abordar los desafíos y preocupaciones éticas relacionadas a esta tecnología.