Silencio mayoritario sobre el efecto de la guerra de Israel en tecnología

Desde que el país decidiera apostar por el desarrollo del sector tecnológico allá por los años 80, la importancia de la tecnología en la economía israelí no ha dejado de crecer. En la última década, el sector de la alta tecnología se ha convertido en la mayor industria y la de más rápido crecimiento de la economía israelí y es responsable de la mayor parte de las exportaciones de Israel, con la mayor tasa de crecimiento del número de empleados y el aumento más rápido de los salarios, según el informe "State of the High-Tech Industry in Israel 2023” elaborado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología del país.

Se calcula que alrededor del 14% de los ciudadanos israelíes trabajan en empresas tecnológicas y las inversiones extranjeras en el país son fundamentales para el desarrollo de este ecosistema. Dror Bin, director general de la Autoridad de Innovación de Israel, asegura que el 91% de las inversiones en alta tecnología israelí son financiadas por el sector privado, algo que, según sus palabras, no ocurre “en ningún otro lugar del mundo”. Además, alrededor del 80% de las inversiones de capital riesgo en alta tecnología proceden de fondos extranjeros. “La industria israelí de alta tecnología es única y diferente, y este modelo no existe en ningún otro mercado del mundo. La economía israelí depende de los productos de alta tecnología, sus exportaciones e impuestos. Sin embargo, el sector depende del sector privado y de los inversores extranjeros no locales. Se trata de una situación excepcional en la economía mundial. Toda la economía israelí depende en gran medida del comportamiento de este sector y de la conservación y cultivo de la confianza de los inversores extranjeros en él", reconoce este responsable gubernamental.

Sin embargo, el silencio se impone cuando se les pregunta a muchas de estas empresas extranjeras con presencia en Israel cuál es el efecto que está teniendo la guerra que se vive en Oriente Medio. Pese a que, según datos oficiales, 250 empresas extranjeras han establecido centros de I+D en Israel, pocas son las organizaciones que hablan de estas repercusiones.

Preocupación

Intel anunciaba recientemente que va a invertir en la planta de fabricación de microprocesadores que tiene en el país judío. El CEO de la compañía, Pat Gelsinger, señalaba públicamente que aunque la "máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestro personal en Israel y sus familias”, aseguraba que “la resistencia de nuestros equipos, que han mantenido nuestras operaciones en marcha y han continuado desarrollando la expansión de nuestra fábrica. (…) La resistencia del equipo de Intel es notable. Y a pesar de todos estos retos, podemos afirmar no solo que no están faltando a ningún compromiso, si no que están rindiendo extremadamente bien. Seguimos suministrando los productos con total normalidad y continuamos impulsando las operaciones de la compañía y las ampliaciones de nuestras fábricas que tenemos allí. También confiamos en la resistencia de nuestro modelo de negocio, que nos da flexibilidad para garantizar el suministro y la continuidad de las operaciones en todo el mundo. Independientemente de los problemas que puedan surgir en Asia, América, Europa u Oriente Próximo, estamos bien posicionados para atender a nuestros clientes en todas nuestras operaciones".

Otras empresas, como HPE, decidían al inicio del estallido del conflicto mover las operaciones de Israel a otros destinos, como Puerto Rico. Más concretamente la fabricación de Zerto (una copia de software), aunque el presidente de la región, Alfredo Yépez, asegura que poco a poco se está restableciendo la normalidad en la fábrica israelí.

Ante este conflicto, muchas empresas se mantienen cuatas y a la espera de acontecimientos. Fuentes de Microsoft (que posee una zona cloud en el país), señalan que siguen de cerca la situación “y sus consecuencias para nuestros clientes. Tomaremos las medidas necesarias para garantizar la mínima interrupción a nuestros clientes, especialmente a los que ejecutan cargas de trabajo críticas en la nube”.

Son las únicas empresas que hablan. Otras, como Google Cloud y AWS (también con zonas cloud en el país) no tienen comentarios, al igual que Cisco. Incluso empresas de seguridad israelí como CheckPoint o CyberArk se acogen al “no hay comentarios”.