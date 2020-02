«Gibraltar es un vampiro»

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento europeo, Jordi Cañas, ha afirmado que "es importante que España tenga la última palabra con Gibraltar, lo que pasa es que España no es España, es el Gobierno de España y es donde hay un problema, porque es un Gobierno bastante incapaz". Además, ha manifestado que "lo que pasa en el Campo de Gibraltar es fruto de Gibraltar, que es un extractor de renta y de oportunidades, un vampiro que deprime y obliga a generar una economía paralela, como tener un barco pirata anclado en la costa".

Publicidad

“El Gobierno de España ha permitido que en Cataluña se diga que hay una mesa de negociación entre españoles y catalanes. Cuando eso lo estamos haciendo a nivel de política nacional y local, me entra tiritera cuando pienso que tenga que negociar el Gobierno de España con el Reino Unido sobre Gibraltar, porque es un Gobierno bastante incapaz”, ha manifestado Cañas en un encuentro con periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), informa Ep. Para Cañas, “el problema no es tener una oportunidad, es perderla nuevamente”. “Tenemos una llave y tenemos que decidir si abrimos la puerta o la cerramos, tenemos paulatinamente que normalizar la situación no en el Campo de Gibraltar, sino en Gibraltar, porque lo que pasa en el Campo de Gibraltar es fruto de Gibraltar”.

"El problema es Gibraltar que funciona como una especia de off shore, y el problema no es solo el Campo de Gibraltar, que es muy grave, sino que eso genera un efecto en onda y eso hay que solucionarlo", ha manifestado el eurodiputado de Cs.

En este sentido, ha añadido que “eso tiene que ser evitando que sea un paraíso fiscal, evitando el tema societario, controlando el tema fiscal o el tráfico ilegal, pero sobre todo generando oportunidades laborales en el Campo de Gibraltar e intentando que Gibraltar deje de ser eso, un barco pirata en las cosas de Andalucía”.

El servicio de información de Gibralar ha publicado una nota en la que compara las ideas de Cañas “con los argumentos que los políticos fascistas esgrimían contra Gibraltar en la época de Franco”.