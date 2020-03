“Cada palo que aguante su vela”, avisa el director a los presos conflictivos de Algeciras

“Cada palo que aguante su vela” y el que “avisa no es traidor”. El director de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, se ha visto obligado a publicar un anuncio en el centro ante la actitud de los reclusos de los módulos más conflictivos, unos 200, que habían amenazado con incidentes. La cárcel alberga a día de hoy a 1.317 internos.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes penitenciarias, la mayoría de los reclusos mantienen una actitud tranquila y de colaboración, gracias sobre todo a la “excelente labor que realizan los funcionarios, que en esta crisis parecen ser los actores invisibles pro que tienen que realizar un trabajo especialmente complicado”.

Tras un primer anuncio, Francisco Márquez, un funcionario con 40 años de experiencia en prisiones, se ha visto obligado a publicar un segundo anuncio, ya que algunos “no son conscientes” de la dimensión del problema.

“En la calle no lo están pasando bien y, en muchas ocasiones, en peores condiciones que ustedes”, subraya.

Les advierte de que no se aprovechen para crear situaciones de tensión y de indisciplina porque no se van a consentir; y que, cuando acabe esta situación, cada palo tendrá que aguantar su vela y “el que avisa no es traidor”.

ce, los funcionarios. Lo que estamos intentando es que a los centros penitenciarios no les afecte el maldito virus y, en definitiva, velar por la salud de ustedes", agrega.

“Hay que seguir aguantando igual que lo que está haciendo España entera”, concluye.