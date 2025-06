García Castellón demanda de nuevo a Belarra porque le sigue llamando corrupto: "Es inaceptable"

El magistrado Manuel García Castellón actúa ahora contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en los juzgados ordinarios de Madrid. El exjuez de la Audiencia Nacional abre esta vía después de que el Tribunal Supremo descartara ser competente para resolver su demanda contra la diputada por llamarle "corrupto" y prevaricador".

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de García Castellón explica que en estos meses en los que el asunto ha estado en manos del alto tribunal los insultos contra él no solo no han cesado, sino que han ido en aumento. "Las expresiones injuriosas han sido amplificadas y reproducidas públicamente, en medios de comunicación, redes sociales generando una presión social injusta sobre el demandante, sometido a una campaña constante de deslegitimación y desprestigio", indica su abogada.

Por ello, denuncia una vulneración de su derecho fundamental al honor y reclama una indemnización de 350.000 euros. Del mismo modo, pide se le condene a difundir la sentencia en su cuenta personal de la red social "X", por ser el canal que utilizó para proferir los insultos. La demanda original se interpuso a raíz de una publicación de Belarra en esta red con motivo de la jubilación en septiembre de García Castellón.

"Continúa soportando ataques contra su integridad"

En la misma le llamó "corrupto" y dijo que se confirmaba que había "prevaricado" contra los que defienden "otra idea de España. "Se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza”, expuso. El magistrado acudió a los tribunales asegurando que esta publicación vulneraba su derecho al honor y que al verterse en redes sociales tuvo una gran repercusión. En concreto, contó con 685.000 visualizaciones, y más de 5.000 "me gusta".

Al respecto, expone que el alcance mediático por su condición de diputada fue "inmenso" y que ello le ha provocado que, aún estando ya jubilado, tenga que seguir soportando "un ataque frontal, público y deliberado contra su integridad". De hecho, esta nueva demanda explica que en estos meses Belarra no solo no ha cesado en las críticas, sino que ha prolongado "la campaña de descrédito y desprestigio".

En septiembre, con ocasión de la interposición de esta demanda, la diputada de la formación morada dijo que el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había servido "durante toda su carrera para proteger a los corruptos del Partido Popular". En ese sentido, se pronunció el pasado mes de abril en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. "Afirmar que el señor García Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios del Partido Popular y para proteger a los corruptos del PP", dijo entonces.

[[Enorme quebranto moral]]

"Ante tales imputaciones, esta parte se pregunta: ¿Dónde y cuándo ha sido juzgado y condenado el Sr. García-Castellón por los delitos que se le atribuyen? ¿Con qué legitimidad puede la Sra. Belarra realizar afirmaciones tan graves y categóricas? La respuesta es clara: no existe resolución judicial alguna que lo condene por corrupción o prevaricación. El Sr. García-Castellón ha desarrollado una trayectoria profesional intachable", replica la demanda.

Al respecto, sostiene que las expresiones difundidas no solo son falsas sino que son "inaceptables en un Estado de Derecho" y que resultan "particularmente graves" ya que se dirigen contra un jurista "que no ha sido objeto de tacha ni sanción alguna". Por ello alega que la intención de dichos insultos es causar un "daño evidente" y un "linchamiento reputacional" contra un juez que ya está retirado.

"No se trata únicamente de un daño reputacional: se ha producido un quebranto moral de enorme profundidad, que ha alterado su bienestar, su entorno y su tranquilidad personal, afectando incluso a su estado emocional y a su salud", recalca la demanda, que insiste que se ha causado un "daño irreparable a su buen nombre".

Respaldo de la Fiscalía

Por todo ello, abre ahora la vía ante los juzgados de primera instancia competentes, después de que el Tribunal Supremo se declarase no competente para resolver el asunto. El motivo alegado el pasado mes de abril por la Sala de lo Civil fue que las "opiniones" vertidas por Belarra se refieren a opiniones que tienen relación con su actividad política pero que no fueron realizadas propiamente "en el ejercicio de su cargo". Por ese motivo, consideró que no se podía tener en cuenta en este asunto el aforamiento de Belarra.

Cabe recordar que tanto Belarra como el exmagistrado del caso Villarejo pidieron al alto tribunal que resolviera la demanda. Sin embargo, la respuesta negativa ha hecho que acuda ahora a los juzgados de primera instancia. No obstante, este segundo escrito recuerda que el alto tribunal la admitió a trámite, junto con una posterior ampliación, y que en ningún momento cuestionó la viabilidad o la legitimidad de la acción emprendida, sino que declina seguir adelante por una cuestión de competencia.

"El propio Tribunal Supremo reconoció expresamente el derecho del Sr. García-Castellón a ejercitar su acción ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente, dejando así a salvo el contenido sustancial de la demanda. Esta remisión expresa no fue un mero trámite formal, sino una declaración clara de que el cauce procesal elegido era el adecuado", indica el magistrado.

Además, añade que el Ministerio Fiscal informó a favor de su admisión al apreciar indicios de una intromisión ilegítima de su derecho al honor con las declaraciones de la líder de Podemos. "No cabe duda que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos", indica la demanda.