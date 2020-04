Vox apostaría por Aznar, Rosa Díez o Felipe González para un gobierno de emergencia

Vox quiere que el Gobierno “socialista comunista” de Pedro Sánchez dimita en bloque y se ponga en marcha un gobierno de emergencia nacional para salvar la vida de los españoles. Por ello condiciona su apoyo al Pleno del jueves que debatirá la prorroga del estado de alarma y un decreto económico y otro de hipotecas a ello. “Para que una medida del Gobierno sea apoyada por el Grupo debe pasar necesariamente por la dimisión inmediata del Ejecutivo”, destacó Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox.

Los de Abascal insisten en un gobierno de emergencia para el que no han puesto nombres concretos, sin embargo, Olona ha destacado que ese Ejecutivo debería estar formado por personas que hayan demostrado “su amor a España”. Como ejemplo de posibles miembros destacó el de los ex presidentes José María Aznar o Felipe González así como el de la ex diputada de UPyD Rosa Díez. Un Gobierno de emergencia donde apuestan porque estén representados los principales partidos y esté formado por personas con “experiencia” para la gestión de la crisis del Covid-19. “Cualquier persona de reconocido prestigio además de personas técnicas, y no por desgracia el que tenemos hoy y que nos está llevando a una catarsis mayor de la que estamos", indicó. Nombres que, apuntó, deberían ser “fruto del consenso”. Sin embargo, Olona aclaró, que el partido no se ha puesto aún en conctacto con ninguno de ellos “porque no nos han dado la posibilidad de materiailzarlo”, pero si les dan esa oportunidad “estaremos encantados de hablar de nombres concretos previa consulta”.

Por otro lado, los diputados de Vox regresaron ayer al Congreso de los Diputados a trabajar a sus despachos una medida que, ha recordado Olona, se hizo porque cada uno está de manera individual en sus despachos. Sin embargo, el Grupo rechazó en la Junta de Portavoces que se amplíe la representación de diputados en los Plenos y se mostraron a favor de que se mantenga el 10 por ciento de representacón en el hemiciclo al considerar que de otro modo no se respetarían esas medidas de distanciamiento al estar sentados “hombro con hombro”.