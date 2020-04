Arrimadas apuesta por unos pactos que corrijan “errores” y no para imponer “ideologías trasnochadas”

La líder de Cs, Inés Arrimadas espera que los pactos de La Moncloa que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sean los “pactos de la reconstrucción”. Sin embargo advirtió de que "no son pactos para imponer ideologías trasnochadas que han fracasado”, sino medidas de recorrido, que tengan de base un presupuesto de emergencia nacional, es decir; el de “superar una pandemia que ha hecho mucho daño”.

La presidenta de Cs ha recordado que su formación ha sido “la primera” en hablar de un “pacto por la reconstrucción” con el fin de que haya “espíritu de corregir los errores” y, “solo se podrá hacer si se pasa de la etapa de unilateralidad del Gobierno al consenso”; algo que, indicó, servirá para la “credibilidad” del Gobierno.

Los naranjas afirman que le corresponde al Gobierno el inicio de esos acuerdos y también contactar con los diferentes partidos políticos. “Es quien tiene la responsabilidad y las herramientas para pasar de no hablar con la oposición y sacar medidas sin pactar con los agentes sociales”, a hacerlo.

La líder de Cs apuntó que “si el Gobierno no cumple con su palabra, no solo habrá defraudado a Cs sino a todos los españoles”. Además, apuntó a que, si el Ejecutivo “no suspende la liquidación trimestral de los españoles, sería un mal comienzo”. “Si la credibilidad del Gobienro empieza a erorisonarse así, no sé qué credibilidad le quedará”. Aun así, se mostró convencida de que “van a cumplir”. Recordó que el pasado jueves, en el debate de la prórroga del estado de alarma, Cs aprobó dos de los tres decretos presentados en el Congreso de los Diputados por lo que, “no me pongo en el escenario de que no cumplan”.

Si el Gobierno quiere hacer unos “pactos de la reconstrucción", dijo Arrimadas, “tendrá que corregir muchas cosas, hablar más con la oposición, respetarla más y dejar de improvisar” y dejar de tomar medidas que no están consensuadas con nadie. “Los españoles verán si es verdad que Sánchez apuesta por esos pactos y tiene voluntad o no”. “Por nosotros no va a quedar”. Pero, advirtió de que esos pactos no son “para tapar o justificar los errores del gobierno, sino para que se dejen cometer errores y sea una respueta moderada y alejada de la improvisación y la ideología trasnochada”.

Acompañamiento de personas

Ciudadanos ha presentado una propuesta en la que insta al Gobierno a que, en coordinación con las comunidades autónomas y a través del consejo interterritorial de Salud, se favorezca el acompañamiento de personas para así paliar la situación de soledad de todas las personas con ingresos hospitalarios que padezcan la Covid-19. En concreto, apuestan porque se permita la accesibilidad de un familiar o ser querido que pueda acompañar a pacientes críticos en los que se prevea un fallecimiento próximo. Además, piden que se faciliten medios de comunicación electrónica personales, garantizando su limpieza a la entrada, con la finalidad de propiciar el entretenimiento de los pacientes y su comunicación con el exterior.