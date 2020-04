Arrimadas advierte a Sánchez de que no se pueden abrir pactos si no se concreta un objetivo

La lider de Cs, Inés Arrimadas ha salido de la reunión telemática con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez igual que como entró: sin respuestas. El Ejecutivo emplaza a la formación naranja a una mesa para la próxima semana sin que exista ninguna concreción sobre el objetivo de qué temas se tratarán y ni cuál es su plan.

Arrimadas ha empleado la reunión con Sánchez para darle a conocer la propuesta de Cs, la que ya le había hecho llegar hace unos días, donde apuesta porque se defina la metodología, los participantes de dicho acuerdo y los temas a pactar: sanitario, económico y social y le ha pedido concrete el contenido en esos tres ámbitos. Sin embargo, se quejó de que el presidente del Gobierno no le haya mostrado “ninguna concreción sobre el objetivo de esa mesa”, ni tampoco sobre el calendario de la misma. “Le he pedido que se concrete esa reunión y que el tiempo apremia”. Subrayó que Ciudadanos está concretando más que el Gobierno y "queremos un rítmo más acorde con la urgencia” y advierte de que no se pueden abrir esos pactos “si el Gobierno no concreta”.

A pesar de la disposición de Cs para llegar a acuerdos, la líder del partido naranja subraya que no les van a encontrar si lo que se pretende es “utilizar los pactos para ganar tiempo o para que Pablo Iglesias imprima su ideología” porque entonces, “no saldrá adelante con nuestro apoyo".

Pero, apuntó Arrimadas, si son pactos “para algo concreto, si aprueba nuestra propuesta para un plan sanitario y de reactivación económica, podrá salir adelante”. Además, se mostró convencida de que si éste es el objetivo de los pactos también se sumarán más partidos como el PP,que ha aplazado su reunión con Sánchez a la semana que viene después de que se enteraran de la misma a través de una rueda de prensa sin que nadie del Gobierno se hubiera puesto antes en comunicación con ellos.